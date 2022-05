Les Maple Leafs cherchent l’équilibre entre le jeu robuste et la discipline

Dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, la tradition veut que le jeu robuste prenne plus de place qu'en saison régulière. Les arbitres ont aussi tendance à fermer les yeux sur plus de choses et le spectacle, dans son ensemble, est généralement plus relevé.

Jusqu'ici, la série entre les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay n'a pas déçu.

Les deux équipes ont été dominantes tour à tour, le nombre de mises en échec a beaucoup augmenté, mais l'arbitrage, lui, n'a pas été celui qu'anticipaient les Torontois.

Je pense qu'à travers la ligue, il y a une surprise quant à la façon dont les matchs ont été arbitrés , a avoué l'entraîneur-chef des Leafs, Sheldon Keefe, au complexe d'entraînement des siens jeudi.

Il y a eu beaucoup de pénalités et d'avantages numériques. Je n'ai pas regardé ou suivi tous les matchs, mais il semble qu'il y a une réelle augmentation du nombre d'appels des arbitres.

Les Maple Leafs ont écopé de six pénalités mineures lundi et de sept mercredi, des données élevées comparativement à la saison régulière alors que Toronto a reçu près de trois pénalités du genre par match. Mercredi, l'indiscipline des Leafs leur a d'ailleurs coûté la victoire puisqu'elle a permis au Lightning de se mettre en marche. Tampa a inscrit trois buts à l'avantage d'un homme.

Ç'a surtout été des appels pour obstruction, par exemple. Le genre de choses que nous n'avons pas l'habitude de voir à ce temps de l'année, alors ça a créé un sentiment différent de celui qu'on anticipait, c'est certain , a-t-il précisé.

Mais avec la série qui se transporte maintenant en Floride pour les troisième et quatrième matchs, les Torontois pensent qu'ils ont compris où se situe la nouvelle limite des officiels.

Il nous faut rester concentrés. Je pense que l'on connaît maintenant la norme et c'est bien correct ainsi. Il nous faut simplement nous assurer de jouer entre les lignes , a dit l'attaquant Auston Matthews.

Dans la défaite de mercredi, les Maple Leafs ont été surclassés par leurs adversaires, mais ils ont tout de même connu un certain succès. Le but de Michael Bunting à son retour au jeu a permis de réaffirmer la dominance du premier trio de Toronto. Mitch Marner a aussi marqué dans un deuxième match de suite après avoir connu une séquence de 18 rencontres sans inscrire un but en séries. Et Alex Kerfoot a inscrit le deuxième but en autant de matchs des Leafs en désavantage numérique.

On a connu beaucoup de belles choses [lors du dernier match]. On doit avoir confiance en nos moyens. À certains moments, on a eu tendance à mettre trop de pression, prendre trop de risques et trop leur donner de chances, mais dans l'ensemble, on doit continuer à croire que si l'on suit notre plan et que l'on joue comme on l'a fait lors du premier match et de la première période hier soir, tout ira bien , a évalué le défenseur Mark Giordano.

Sheldon Keefe a déclaré qu'il n'a pas encore déterminé quelle formation il enverra dans la mêlée vendredi soir. L'attaquant Kyle Clifford, suspendu lors du match no 2, sera disponible pour un retour au jeu tout comme le vétéran Jason Spezza qui a été rayé de la formation lors des deux premiers matchs.