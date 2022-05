Félix Auger-Aliassime atteint les quarts de finale à Madrid

Associated Press

Associated Press

Félix Auger-Aliassime a défait Jannik Sinner 6-1 et 6-2, jeudi, pour atteindre les quarts de finale au tournoi de Madrid.

Huitième tête de série, le Canadien l’a emporté en 80 minutes contre l'Italien de 20 ans, 10e tête d'affiche.

Auteur des quatre bris, deux dans chaque manche, Auger-Aliassime a gagné le jeu final à zéro quand Sinner a renvoyé un service trop loin.

Il a aussi réussi cinq as et remporté 90 % des points disputés sur ses premières balles.

En quarts de finale, Auger-Aliassime va se mesurer au champion en titre Alexander Zverev, deuxième tête de série.

Troisième tête de série, l'Espagnol Rafael Nadal a vaincu le qualifié belge David Goffin 6-3, 5-7 et 7-6 (11/9). Il lui a fallu près de 3 h 15 min.

Champion cinq fois à Madrid, Nadal a sauvé quatre balles de match.

Au tour suivant, Nadal sera confronté à son compatriote Carlos Alcaraz ou au Britannique Cameron Norrie. Étoile montante, Alcaraz fête ses 19 ans jeudi.

Plus tôt jeudi, Andy Murray s'est retiré de son match contre Novak Djokovic en raison d'un malaise.

L'annonce a été faite peu avant que Murray saute sur le terrain contre le no 1 mondial

Ç'aurait été le premier match entre Murray et Djokovic depuis la victoire du Serbe en finale à Doha, au Qatar, en 2017.

Classé 78e au monde, Murray, 34 ans, a gravi progressivement les échelons du classement mondial de l'ATP depuis ses interventions chirurgicales à une hanche en 2018 et en 2019.

On ignore pour l'instant la nature du malaise de Murray. Il a cependant déclaré après sa victoire contre le Canadien Denis Shapovalov qu'il se sentait très bien physiquement.

En vertu du retrait de Murray, Djokovic atteint automatiquement les quarts de finale. C'est la deuxième fois qu'il y parvient cette saison, après sa défaite en finale en Serbie le mois dernier.

Du côté des dames, l'Ontarienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos ont atteint la finale du double en battant la Lettone Jelena Ostapenko et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok 5-7, 6-1 et 10-6.

En simple, la huitième tête de série Ons Jabeur a écarté Ekaterina Alexandrova 6-2 et 6-3. L'autre demi-finale opposera Jessica Pegula à Jil Teichmann.