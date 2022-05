Le Wild égale la série face aux Blues

Kirill Kaprizov a enregistré un tour du chapeau et le Wild du Minnesota a dominé le Blues de St. Louis par la marque de 6-2, mercredi soir.

Frédérick Gaudreau et Kaprizov ont touché la cible en avantage numérique pour le Wild, qui avait été blanchi en six supériorités numériques dans lematch précédent. Joel Eriksson Ek a ajouté deux buts du côté du Minnesota, qui a égalé la série 1-1 contre ses rivaux de la division Centrale.

Les Blues, qui accueilleront le troisième duel vendredi soir, n'ont pas déjoué Marc-André Fleury jusqu'à ce que Jordan Kyrou fasse bouger les cordages en avantage numérique, à mi-chemin au deuxième engagement. Vladimir Tarasenko a obtenu un but et une mention d'assistance dans une cause perdante.

Fleury a repoussé 32 rondelles pour enregistrer une 91e victoire en séries, mais une première dans l'uniforme du Wild. Le Québécois a été acquis à la date limite des transactions. Ville Husso a bloqué 22 des 27 lancers dirigés vers lui devant le filet des Blues. Il avait signé un jeu blanc à son premier départ en séries en carrière, lundi soir.

Eriksson Ek a mis fin à la séquence de 69 minutes et 33 secondes sans but alloué par Husso lorsqu'il a fait scintiller la lumière rouge sur le premier tir du Wild.