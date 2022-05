Un climat de peur à Boxe Canada

Elle fait partie des 121 boxeurs et boxeuses qui ont enlevé leurs gants de boxe pour écrire une lettre à la ministre fédérale des sports, Pascale St-Onge, et demander la démission du directeur du directeur de haute performance de Boxe Canada.

J’encourage les autres athlètes à prendre la parole et j’espère que d’autres auront le courage de la faire, explique-t-elle à Radio-Canada Sports. Il faut dire la vérité. Il faut décrire la réalité.

La réalité, c’est ce qu’elle décrit comme un climat de peur qui règne à Boxe Canada depuis trop longtemps selon elle. Et l’artificier des tensions et du climat malsain serait Daniel Trépanier.

Daniel Trépanier, au centre de la photo. Photo : The Canadian Press / Andrew Vaughan

Il faut qu’il quitte ses fonctions immédiatement, affirme la femme de 38 ans. J’ai confiance que la communauté de la boxe peut reprendre le dessus, mais il doit partir. Les athlètes n’en peuvent plus.

Non seulement on n’a pas confiance en lui, mais la peur s’est installée, confie Da Silva. Ce n’est pas une peur physique, mais c’est de la peur. Tu es tout le temps en train de penser à tes actions, à ce que tu dis. C’est difficile de le verbaliser et c’est difficile d’admettre que tu as peur quand tu es une athlète fière. Quand on n’est pas libre de paroles, c’est un environnement de peur.

Boxe Canada a répondu à Radio-Canada Sports qu’elle n’était pas en mesure de fournir une réaction de Daniel Trépanier en réponse à la lettre. Le principal intéressé n’a pas répondu à notre message.

Les affirmations de Da Silva sont toutefois corroborées par Stéphan Larouche, président du club BoxeMontréal.com dans lequel s’est longtemps entraînée Da Silva.

Stéphan Larouche s'exprime sur la gestion de Boxe Canada

Il mène un régime de terreur et quand tu parles trop, on te met de côté, illustre Larouche. Notre gymnase a produit plusieurs champions qui ont rejoint l’équipe nationale et on s’est rendu compte qu’ils ont été mis de côté, parce qu’on n’était pas dans la bonne gang.

Le climat de travail est désagréable, il ne regarde pas les athlètes comme il le faut et il les laisse à eux-mêmes, ajoute-t-il. La communication, c’est zéro, ça se parle par courriel. Il menace ses athlètes de suspension quand ils ne remplissent pas des documents.

Larouche remet aussi en question le style de gestion de Trépanier et dénonce la subjectivité de l’évaluation des athlètes sélectionnées au sein de l’équipe nationale.

Il utilise son droit de regard au détriment des tournois de qualifications parce qu’il veut des athlètes soumis qui ne contesteront pas les décisions et c’est très malsain. Tu ne peux pas entrer dans un gymnase de boxe si tu n’es pas content d’être là.

Un des boxeurs du club de Larouche, Cedrick Belony, estime qu’il a été classé injustement au 4e rang dans le dernier processus de sélection de l’équipe nationale. Un processus qui se serait appuyé sur des vidéos de combat et par un concours de pompes et de sauts de grenouille, communément appelés des burpees.

Belony affirme pourtant avoir récemment battu les boxeurs mieux classés que lui.

Je trouve qu’il est incompétent, tranche le jeune homme de 23 ans. Si tu veux gagner des médailles olympiques, tu dois choisir les gens comme il le faut. Ça fait combien d’années que le Canada n’a pas eu de médailles aux Olympiques ? On a fait trois jeux avec lui sans médaille. Il n’est pas compétent. Il y a quelque chose qui ne marche pas.

Le boxeur Cedrick Belony critique les critères de sélection de l'équipe nationale.

Stephan Larouche accuse Trépanier de mettre l’odieux des déboires de la boxe canadienne sur le dos des athlètes.

On pensait qu’il allait sauter après le désastre des Jeux de Tokyo, mais le conseil d’administration a peur de lui. Tout le monde se protège les fesses. Lui justifie ses résultats devant À nous le podium en montrant des graphiques qui illustrent des données sur la force ou la vitesse des athlètes. Chaque contre-performance, on blâme l’athlète et c’est comme ça depuis au moins trois Jeux.

Le Canada n’a pas remporté de médaille à la boxe depuis les Jeux d’Atlanta en 1996.

Le cauchemar tokyoïte de Myriam Da Silva

Myriam Da Silva ne garde à peu près aucun souvenir de son passage aux Jeux de Tokyo l’été dernier et les mois qui ont précédé ce qui devait être le rêve de sa vie. Elle estime que Trépanier a gâché ce qui aurait dû être une expérience mémorable.

Elle a gardé ses vêtements olympiques, mais ne se souvient pas de les avoir reçus.

Les mois de juin à septembre sont un trou noir pour elle. Ils n’existent plus dans sa tête. Après sa défaite, elle est restée enfermée dans sa chambre pendant 24 heures sans boire ni manger. Elle avait l’intention de continuer à boxer, mais a opté pour la retraite, brisée et vidée.

La boxeuse Myriam Da Silva décrit un climat de peur au sein de la fédération nationale.

Lorsqu’elle avait joint le centre national d'entraînement, Da Silva avait dû faire le deuil de son entraîneuse de longue date, Danielle Bouchard. Puis, à quelques mois des Jeux, Boxe Canada a congédié l’entraîneur avec qui elle avait commencé à travailler et à bâtir une relation de confiance.

Son remplaçant, John Mbumba, a été expulsé de Tokyo par la fédération nationale après avoir tenu des propos désobligeants à l’endroit d’athlètes de la délégation sur les réseaux sociaux après leur défaite.

Daniel Trépanier prend toutes les décisions à l’interne et ça crée de l’isolement en nous enlevant des entraîneurs avec lesquels on se sent bien sans raison, dénonce Da Silva. Ensuite, rien n’est fait quand on mentionne que ça ne fonctionne pas. C’est toujours à l’athlète de s’adapter au fonctionnement en place. On n’est pas écouté.

Da Silva dit notamment avoir été forcée de livrer des rounds d’entraînement avec Tammara Thibeault qui est pourtant plus lourde qu’elle de 15 livres, au péril de sa santé physique et mentale.

Puis quand j’ai demandé de ne pas m’entraîner seule parce que ça n’allait pas bien avec mon entraîneur, je n’ai pas été écoutée, ajoute-t-elle. J’étais seule dans un gymnase avec un entraîneur avec qui les liens n’étaient pas géniaux. Ce n’est assurément pas une préparation optimale pour les olympiques.

Par ce cri du cœur, Myriam Da Silva espère un meilleur partage du pouvoir entre les fédérations nationales, le comité olympique canadien et les autres mécanismes mis en place pour défendre les intérêts des athlètes.

Elle estime qu’elle et ses collègues sont les plus grands perdants quand une fédération est à la fois juge et partie.