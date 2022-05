Bruny Surin, chef de mission du Canada aux Jeux olympiques de Paris

Q. Félicitations pour votre nomination. Comment avez-vous appris la nouvelle et quelle a été votre réaction?

R. Je suis aux anges. Je ne peux pas m’arrêter de danser. C’est malade! J’étais en conférence téléphonique avec le Comité olympique canadien et c’est comme ça que je l’ai appris. Pour moi, c’était déjà le party!

Je pourrais dire que c’était sur ma bucket list depuis longtemps. Depuis ma retraite [en 2002], j’ai toujours voulu transmettre à la nouvelle génération et faire partie du mouvement olympique. J’ai toujours voulu m’impliquer dans le sport. Et là, d’être le chef de mission, le porte-parole, le cheerleader des athlètes, c’est fou.

Au cours des deux prochaines années, je veux aller voir les compétitions si je veux connaître les athlètes. Je ne veux pas juste arriver à Paris pour parler seulement d' untel ou de tel sport . Je veux avoir un historique des athlètes jusqu’en 2024. Je ne mentirai pas, c’est un gros gros gros cadeau, mais c’est un travail que je vais prendre très au sérieux.

Q. Normalement, la nomination d’un chef de mission se fait à un an des Jeux olympiques. Cette fois-ci, ça survient deux ans avant. Qu’est-ce que cette année de plus vous permettra d’accomplir?

R. J’adore ça, et je préfère ça même, parce que je me dis que j’aurai plus de temps pour en apprendre sur les athlètes. Ça va être comme un build up. On parle beaucoup de l’environnement de l’athlète, et je veux m’assurer, avec le COC aussi, qu’on soit là pour les athlètes. On va dire aux athlètes : De quoi avez-vous besoin, à partir de maintenant, pour que vous arriviez à Paris et que vous soyez les meilleurs de vous-mêmes? Pas nécessairement dans le sens qu'il faut qu'ils remportent une médaille, mais plutôt qu’ils soient en mesure de performer du mieux qu’ils le peuvent. Et pour moi, de faire partie de ça, c’est un bonus.

Ce que j’ai aussi indiqué au COC, c’est que lors des Jeux de la jeunesse, en 2018, j’ai eu la chance de parler à plusieurs entraîneurs et à plusieurs parents. Je suis aussi parent, je suis aussi parent d’athlètes qui espéraient aller aux Jeux, et je connais ce côté-là. Du côté entraîneur, j’en ai eu personnellement toute ma vie, j’ai pris des cours en entraînement, donc je comprends ce que c’est que de s’entraîner, les difficultés qu’ils rencontrent, les blessures, etc.

Et si on veut aussi parler du côté business du mouvement olympique, de manière plus large, j’ai été agent d’athlètes et je suis dans les affaires, et donc je peux avoir une conversation avec tout ce monde-là. Je veux mettre mon grain de sel, je veux conseiller et je vais encourager du mieux que je peux pour qu’on ait de beaux Jeux olympiques.

Q. Est-ce que le fait que les prochains Jeux se déroulent à Paris a aussi pesé dans la balance?

R. C’est sûr. À Paris, ça ne pouvait pas tomber mieux, et ça n’a pas été un coup de tête. J’y réfléchissais depuis une dizaine d’années déjà. Et en acceptant le rôle en 2018, je me suis dit que c’était une première étape, un premier tremplin pour les Olympiques. C’est un objectif atteint, et je vais faire de mon mieux.

Q. Comment voyez-vous votre rôle dans le contexte actuel, après deux années de COVID et d’un possible retour à la normale en 2024?

R. Nous ne sommes pas sortis de la COVID encore. C’est sûr qu’on se projette à Paris et on souhaite que ce soit le plus normal possible, on le visualise, mais nous sommes dans une transition en ce moment. On parle du retrait du masque présentement, mais il y a encore des effets négatifs, et nous n’en sommes pas encore sortis à 100 %.

Oui, il y aura des athlètes plus vulnérables, et c’est pourquoi le message que je veux leur partager, c’est que s’ils ont des préoccupations, que ce soit à l’entraînement ou autres, je suis disponible pour eux. Qu’ils peuvent m’envoyer un courriel ou un message sur les réseaux sociaux et je pourrai les conseiller.

Pour moi, c’est de donner en retour. J’ai publié sur mon blogue un texte qui s’appelle À quoi sert ma médaille? Peu importe le milieu, je veux pousser les gens dans le bon sens. Et avec les athlètes, ce sera ça. Moi aussi je suis passé par là. Moi aussi comme athlète, au début, je n’avais pas d’argent. J’essayais d’entrer dans les compétitions et on me fermait les portes.

Tout ça, ce sont des choses que j’ai vécues et je peux les partager et avoir cette conversation-là avec les athlètes. Une expérience olympique durant laquelle tout va bien, je l’ai vécue. Des Jeux olympiques qui n’ont pas bien été, je les ai aussi vécus, et c’est tout ça que je veux partager avec eux à partir de maintenant.

Bruny Surin lève les bras en l'air après avoir passé le témoin à Donovan Bailey en finale du 4 x 100 m en 1996 à Atlanta. Photo : Reuters / Oleg Popov

Q. Quel rôle occupaient les chefs de mission lorsque vous étiez vous-même un athlète olympique en 1988, 1992, 1996 et 2000?

R. Le rôle de chef de mission comme on le connaît aujourd’hui, je l’ai plus vu arriver en 1996. Oui, nous avions l’équipe d’Athlétisme Canada avec nous, mais côté préparation, nous avions parlé avec le COC pour leur dire qu’en tant qu’équipe de relais, on souhaitait avoir un endroit à nous pour travailler notre esprit d’équipe.

On a réussi à créer cet environnement-là et boum, on a eu la médaille d’or. C’est pour ça qu’on doit demander aux athlètes ce dont ils ont besoin. Et notre boulot, c’est d’essayer de rendre ça le plus accessible. Si c’est possible, on va faire de notre mieux pour leur donner ce dont ils ont besoin.

Q. Vous voyez-vous comme une courroie de transmission entre les athlètes et le COC ?

R. Oui. Dans le passé, on disait qu’il y avait les athlètes, les fédérations et le COC. Ils formaient trois entités distinctes, et le langage n’était souvent pas le même entre elles. Je ne suis pas là pour être un preacher, mais lorsque ces entités ne feront qu’un, on aura, à mon avis, plus de médailles, plus d’environnements sains [pour les athlètes] et on parlera le même langage.

Moi, quand j’étais là en 1988 et même en 1992, c’était pratiquement chacun pour soi. Mais tranquillement, on voit des rapprochements, et mon travail sera d’essayer de les rapprocher davantage.

Q. Vous en avez glissé un mot plus tôt, vous étiez le chef de mission du Canada aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) en 2018. Comment cette expérience a-t-elle influencé votre décision de reprendre le collier pour les Jeux de Paris?

R. J’avais beaucoup aimé mon expérience. Premièrement, d’aller voir les différentes disciplines. Je suis un gars de sports, j’adore apprendre et j’adore voir les coulisses. J’aime avoir le rôle de spectateur qui sait aussi ce qui se passe sur le terrain. Avoir accès à ces athlètes-là, sans trop entrer dans leur bulle, pour moi, c’est un cadeau. C’est comme faire partie de leur équipe, c’est comme si j’allais aux Jeux olympiques avec eux et que je faisais partie de ce mouvement-là, avec la fierté canadienne. C’est fou! Ce sont comme mes cinquièmes Jeux.

Q. Avez-vous parlé avec les précédents chefs de mission canadiens pour discuter de leurs expériences et du rôle que vous aurez à jouer? Qui sont vos mentors?

R. Je les ai vus un peu plus de l’extérieur, par exemple lorsqu’ils faisaient des interventions et lorsqu’ils assistaient aux compétitions. Je pense à Isabelle Charest, Nathalie Lambert, Sylvie Bernier et Curt Harnett. Et j’ai déjà dit au Comité olympique canadien que j’allais les appeler un par un pour qu’ils me disent comment ç’a été, ce qu’ils ont aimé, ce qu’ils ont moins aimé, leurs bonnes expériences.

Et moi, je vais prendre tous ces outils-là et les utiliser pour faire une meilleure job encore. Je veux vraiment savoir ce qu’ils ont vécu de l’intérieur, et je ferai ça au cours des prochaines semaines.

Q. Qu’aimeriez-vous améliorer à cette fonction et à votre rôle de chef de mission?

R. J’aimerais que les athlètes voient que ce n’est pas M. Surin, j’aimerais plutôt que les athlètes m’appellent Bruny. Je ne veux pas que ça devienne cliché et que le monde pense que je veux devenir leur ami, mais je veux que les athlètes se disent : Quoi qu’il arrive, Bruny est disponible pour moi. Je veux être un bon porte-parole pour le COC.

Q. Il y a aussi un volet politique qui vient avec le rôle de chef de mission. Est-ce que c’est quelque chose avec laquelle vous êtes prêt à composer?

R. Tout à fait. En même temps, je leur ai aussi dit que ce n’est pas un rôle de marionnette que j’accepte. Oui, il y a une ligne de conduite, mais je ne veux pas être une marionnette. Il y a des choses dont je vais discuter avec le COC, mais j’ai aussi parlé de ma vision.

Bruny Surin Photo : Radio-Canada / Elvis Nouemsi

Q. Êtes-vous heureux de votre parcours et de votre position au sein du mouvement olympique canadien?

R. Je suis très reconnaissant. J’aime aider et je le fais avec ma fondation qui œuvre auprès des jeunes. Je donne parce que la vie me donne beaucoup aussi. Tout ce que j’ai appris dans le sport avec mes entraîneurs et mes parents, j’aimerais avoir la chance de le partager avec les jeunes et les entrepreneurs.

Quand je courais encore, je me disais que ce serait bien de pouvoir faire des conférences, et je suis là-dedans. Ça fait 20 ans que j’ai pris ma retraite. Et encore hier, on me parlait des Jeux olympiques de 1996. C’est capoté.

Oui, on a travaillé pour ça, mais la vie me donne tellement… comme le cadeau de devenir chef de mission. C’est bon de recevoir, mais c’est bon d’en donner aussi.

Q. Vous aurez à délaisser votre rôle d’analyste dans les médias pour être le chef de mission de la délégation canadienne. Avez-vous un petit pincement au coeur? J’imagine que vous ne pourrez pas vous priver de donner vos prédictions lorsque les épreuves d’athlétisme se mettront en branle?

R. C’est sûr et certain! C’est sûr que je vais me mouiller. [Rires] Je vais faire un peu attention, mais c’est sûr que je vais me mouiller. C’est sûr que j’aime être à la télévision, faire des prédictions et tout ça.

Là, je serai spectateur, et même si j’aime ça, ce n’est pas quelque chose qui va me manquer. Ce sera un autre défi. Je tourne la page pour ces Jeux-là. Et pour les suivants, ce sera peut-être autre chose. On verra.

Q. Marnie McBean a marqué les esprits avec son tambour de la Nation Squamish aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2020. Avez-vous déjà pensé à ce que vous allez faire?

R. C’est sûr qu’il va y avoir quelque chose, mais quoi, je ne sais pas encore [Rires].