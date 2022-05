Le Lightning renverse les Maple Leafs pour égaler la série

Le défenseur Victor Hedman et l'attaquant Nikita Kucherov, qui ont inscrit quatre et trois points respectivement, ont mené la charge pour l'équipe floridienne. Ils sont parvenus à faire oublier leur contre-performance dans la défaite de 5-0 des leurs lundi.

Les Maple Leafs étaient pourtant sortis en lion dans ce match. Ils ont obtenu plusieurs bonnes chances de marquer d'emblée, mais ils se sont butés à un Andrei Vasilevskiy au sommet de son art, puis ils ont fait les frais de leur indiscipline.

Match numéro 2 : Le Lightning de Tampa Bay c. les Maple Leafs de Toronto Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Toronto a cédé pour la première fois avec 2,8 secondes à faire à une première période qu'ils ont dominée. Laissé seul aux abords du filet de Jack Campbell, Victor Hedman a joui d'une tentative de dégagement ratée des Leafs pour battre le portier torontois. Alex Kerfoot était alors au banc des punitions pour Toronto.

Inspiré par cette fin heureuse à un premier engagement difficile, le Lightning a ajouté un autre but dans les premières minutes du deuxième tiers. Corey Perry a battu Campbell en échappée.

Michael Bunting, qui effectuait un retour au jeu, a sonné le retour possible des Maple Leafs dans les minutes suivantes, mais les mauvaises habitudes des Torontois ont ruiné ses efforts. Nikita Kucherov a profité d'un bête revirement des locaux pour ajouter à la marque à l'avantage d'un homme deux minutes plus tard.

Brandon Hagel et Brayden Point ont fait payer des Maple Leafs en perte de vitesse au troisième engagement. Point a d'ailleurs inscrit le troisième but de la soirée du Lightning en avantage numérique.

Les Maple Leafs ont rendu la fin de match intéressante grâce à des buts de Mitch Marner et Alex Kerfoot qui ont ainsi réduit l'écart à deux buts, mais il était déjà trop tard pour une remontée.

On a écopé de trop de pénalités , a reconnu Mitch Marner en point de presse après la rencontre. On doit jouer plus de hockey à cinq contre cinq et rester loin du banc des punitions.

Son coéquipier Wayne Simmonds, qui a écopé de la pénalité qui a mené au but de Point en fin de match, a pris sa part du blâme, mais il partage aussi l'avis de son coéquipier.

Il nous faudra faire un meilleur travail, moi inclus, pour être disciplinés, a-t-il dit. Ils ont joué plus dur, pour être honnête. Ils ont joué plus dur, mais ils ont aussi été plus disciplinés.

Dans la victoire, le Lightning, double champion en titre de la Coupe Stanley, a donné suite à sa belle séquence des deux dernières années. Il est toujours invaincu dans les matchs suivants une défaite en séries.

Les Maples Leafs ont quant à eux raté une belle occasion de prendre une première avance de 2-0 dans une série en 20 ans. Toronto n'a en effet pas détenu une telle avance depuis sa série de premier tour contre les Islanders de New York en 2002.

Il y a peu qui sépare nos deux équipes, a évalué l'entraîneur-chef Sheldon Keefe après le match. La différence dans le match a été les unités spéciales, et le fait qu'on ait pris trop de pénalités.

La série entre le Lightning et les Maple Leafs se transportera maintenant à Tampa Bay pour les matchs no 3 et 4. Le prochain duel aura lieu vendredi soir.