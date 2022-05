Rafael Nadal réussit son retour à Madrid

Rafael Nadal a lancé victorieusement sa saison sur terre battue pour son retour, six semaines après une fracture de fatigue à une côte, en dominant le Serbe Miomir Kecmanovic (32e) en deux manches de 6-1 et 7-6 (7/4), mercredi, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.

À trois semaines à peine de Roland-Garros (du 22 mai au 5 juin) et face à un des joueurs en forme du début de saison, Nadal a prouvé qu'il avait retrouvé la forme physique, en particulier dans la première manche. Il s’est montré déjà entreprenant et percutant avec son coup droit, évidemment, mais aussi avec son revers, en plus de sembler très à l'aise en défense.

Il a aussi été imperturbable, que ce soit par les gouttes de pluie tombées en deux épisodes sur le court central madrilène, avant une interruption d'une trentaine de minutes, ou par les babillages de jeunes spectateurs qui se répondaient d'une tribune à l'autre.

La deuxième manche, jouée avec le toit fermé (sauf le premier jeu), a été plus délicate pour le Majorquin. À deux reprises, il a compté un bris d'avance, mais il a aussi commis davantage de fautes, et Kecmanovic est revenu chaque fois. Nadal s'est finalement imposé au jeu décisif en un peu moins de deux heures.

En huitièmes de finale, jeudi, il affrontera le Néerlandais Botic van de Zandschulp ou le Belge David Goffin.

Son dernier match remontait au 20 mars. Il s'était alors incliné en finale à Indian Wells devant l'Américain Taylor Fritz (6-3 et 7-6) au lendemain de sa blessure aux côtes. Il avait ensuite dû renoncer aux tournois de Monte-Carlo et de Barcelone.

La victoire en poche, Nadal va vraisemblablement se rendre sans tarder au stade Santiago-Bernabeu, à l'autre bout de la capitale espagnole, où le Real Madrid, son club de cœur, joue son match retour des demi-finales de la Ligue des champions contre Manchester City. Il a déjà assisté au match du titre en championnat – et en a même donné le coup d'envoi – samedi.

Le Canadien Félix Auger-Aliassime (no 8) profitait comme Nadal d'un laissez-passer pour le deuxième tour. Il jouera son premier match du tournoi en fin de journée contre le Chilien Cristian Garin.