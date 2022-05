La vente du maillot de Maradona bat un record

Associated Press

Le maillot que portait Diego Maradona lorsqu’il a marqué son controversé but « avec la main de Dieu » contre l’Angleterre, à la Coupe du monde de soccer de 1986, a trouvé preneur pour 7,1 millions de livres (11,4 M$ CA), le prix le plus élevé jamais payé aux enchères pour un souvenir de sport.

L’enchère en ligne organisée par Sotheby's s’est conclue mercredi sans qu’on révèle le nom de l’acheteur.

Maradona a inscrit deux buts en quarts de finale à Mexico, le 22 juin 1986, quatre ans à peine après la guerre des Malouines entre les Britanniques et les Argentins. Le célèbre no 10 a semblé avoir marqué avec sa tête, mais il avait en fait redirigé le ballon avec son poing sans que l’arbitre le voie.

Il avait ensuite déclaré que le but avait été marqué un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu .

Pour son second but, l'attaquant avait traversé, ballon au pied, la moitié de l’équipe anglaise. Il avait ensuite battu le gardien Peter Shilton pour marquer le but du siècle , reconnu comme tel lors d’un sondage de la FIFA en 2002.

L’Argentine a gagné ce match 2-1 et a ensuite remporté la Coupe du monde.

Après la rencontre, Maradona avait échangé son maillot pour celui du milieu anglais Steve Hodge, qui l’a longuement confié au Musée national du soccer en Angleterre avant de le mettre en vente.

Maradona, que plusieurs considèrent comme le plus grand joueur de tous les temps, s’est éteint en novembre 2020, à 60 ans, après une vie marquée par des excès de toutes sortes.

Après l’annonce de la vente aux enchères, le mois dernier, des proches du footballeur ont exprimé leurs doutes que ce maillot bleu no 10 soit celui qu'il avait porté en deuxième mi-temps pour ses deux buts. Sotheby’s a indiqué avoir confirmé qu’il s’agissait du bon maillot auprès de la société spécialisée Resolution Photomatching, une conclusion validée par son propre conseiller scientifique en chef.

Le précédent record pour un souvenir de sport avait été établi en décembre 2019. Un acheteur avait alors versé environ 11 millions de dollars canadiens pour s’emparer du manifeste à l’origine du mouvement olympique moderne. En ce qui a trait au matériel sportif, l’ancienne marque d’environ 7 millions remontait à 2019, pour la vente d’un maillot des Yankees de New York au nom de Babe Ruth.

Les prix comprennent les frais de la maison de ventes, qu’on appelle la prime d’acheteur.