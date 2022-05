Riley Kidney signe un contrat de trois ans avec le Canadien

Le contrat lie le patineur de 19 ans au Tricolore jusqu'en 2025. Il rapportera 750 000 $ US à Kidney dans la LNH en 2022-2023 et 775 000 $ de 2023 à 2025, en plus de comporter un boni à la signature de 92 500 $ pour chaque année.

Kidney, 7e pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec 100 points (30 buts, 70 aides) en 66 matchs dans l'uniforme du Titan d'Acadie-Bathurst, touchera un salaire de 80 000 $ par saison dans la Ligue américaine.

Le centre de 1,80 m (5 pi 11 po) et 78 kg (173 lb) a joué trois saisons dans la LHJMQ. Il a récolté 171 points, dont 48 buts, en 158 rencontres.

Kidney a été sélectionné au deuxième tour (63e au total) par le Canadien au repêchage de 2021.