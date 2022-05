Les joueurs du Canadien dans les moments clés : une saison à oublier

Un texte d'Alain Usereau

Peu importe la façon dont on brasse les statistiques, il n’y a certes pas lieu de se réjouir. On peut certes regarder vers l’avenir (a-t-on le choix?), mais le travail d’évaluation commence par les éléments en place. Or, c’est un exercice difficile dans un contexte perdant.

Méthodologie

Il est possible d'évaluer l'importance de chacun des buts marqués dans un match, selon la situation (égalité numérique, avantage, désavantage, filet désert, etc.), le pointage et le moment. En compilant tous ces buts et leur importance, on peut établir un coefficient nous donnant un aperçu de l'apport d'un joueur dans les moments clés. Ce coefficient représente la probabilité de gagner avant et après le but.

Par exemple, un but égalisateur marqué en milieu de troisième période augmentera de 30 % la probabilité de point dans le match, ce qui est énorme.