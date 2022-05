À 200 jours du Mondial, beaucoup de questions demeurent

Routes en travaux et questions sans réponse : c'est le paysage au Qatar à 200 jours du coup d'envoi de la première Coupe du monde dans un pays arabe, du 21 novembre au 18 décembre.

Les huit stades (sept nouveaux, un rénové) sont prêts. Partout dans Doha, en revanche, une armée de travailleurs migrants s'active sur d'innombrables chantiers.

La FIFA se dit convaincue que les partisans trouveront des conditions optimales , mais ceux-ci ne partagent pas cet avis.

Depuis 1998, c'est le Mondial le plus compliqué sur le plan logistique , affirme Ronan Evain, directeur général de l'association Football Supporters Europe, auprès de l'AFP.

La galère, c'est d'obtenir les informations auprès du comité d'organisation. Il y a beaucoup de flous , ajoute Fabien Bonnel, porte-parole du groupe de supporteurs des Irrésistibles Français (IF).

Beaucoup boycotteront le tournoi, pour des raisons logistiques et budgétaires, en réaction à la situation des travailleurs migrants ou pour ne pas prendre place dans un stade climatisé, disent-ils.

En 2018, en Russie, 600 membres (des IF) avaient suivi au moins un match. Pour le Qatar, on n'a reçu qu'une centaine de demandes , note Fabien Bonnel.

Des travailleurs s'affairent dans le stade Lusail à Doha Photo : Getty Images / Shaun Botterill

Le coût des billets (en moyenne 30 % plus cher qu'en Russie), du transport et des logements arrive en tête des préoccupations.

À 200 jours du coup d'envoi, il faut compter autour de 1500 euros (2025 $ CA) pour un aller-retour depuis l'Europe, mais beaucoup ne sauront pas avant le 31 mai s'ils ont obtenu des billets de match.

Alors que les partisans trouvent habituellement leur hébergement eux-mêmes, la majorité des logements sont réunis sur une plateforme officielle, réservée aux détenteurs de billets.

Pour l'instant, les partisans voient grimper les prix sans savoir où ils s'arrêteront , dit Ronan Evain.

Le portail d'hébergement [...] est mis à jour en permanence et des stocks seront conservés pour les partisans qui n'ont pas encore obtenu leurs billets , mentionne à l'AFP le Comité suprême d'organisation du Mondial.

Au total, 130 000 chambres seront disponibles, soit 3,64 millions de nuitées, dans des hôtels, appartements, villas, bateaux de croisière et campements, à partir de 77 euros (104 $ CA) par personne pour une chambre pour deux personnes.

Avant les précédentes Coupes du monde, on parlait beaucoup du retard des infrastructures. Là, tout est prêt , ce qui laisse place à d'autres questions, remarque Danyel Reiche, chargé d'un projet de recherche sur le Mondial à l'Université Georgetown au Qatar.

Pour le chercheur, qui anticipe une belle Coupe du monde grâce à la qualité des infrastructures, une question doit être rapidement éclaircie pour ne pas ébranler le succès global du tournoi : celle de l'alcool.

Il est possible d'en consommer dans certains bars d'hôtels et les expatriés non musulmans sont autorisés à en acheter dans des magasins dédiés.

Pendant le tournoi, il est question d'autoriser la vente dans certains espaces de réception et dans les zones dédiées aux partisans, à prix réduit. Mais ça n'a pas été officialisé.

Toute la complexité pour le Qatar réside dans réussir à rentrer dans un moule grandement influencé par les imaginaires festifs occidentaux, estime Raphaël Le Magoariec, chercheur spécialisé sur les pays du Golfe et le sport. C'est un choc des cultures, il y a d'après moi le souhait de se préserver de ce sujet de tensions le plus longtemps possible.

Comment des partisans ivres, s'embrassant dans la rue ou ouvertement homosexuels, ce qui est prohibé en temps normal, seront traités est également une inconnue.

Cela préoccupe les ambassades des 29 nations sur 32 qualifiées, incapables de conseiller leurs partisans ou d'organiser leurs effectifs.

Les forces de police et de sécurité sont préparées à faire face aux problèmes liés à l'ivresse en public de manière raisonnable et sensible , promet le Comité d'organisation, qui demande simplement aux amateurs de respecter la culture conservatrice du pays .

Concernant la communauté LGBT, il répète prendre avec sérieux sa responsabilité d'organiser un tournoi pendant lequel chacun se sent en sécurité . La FIFA ajoute que les personnels, à commencer par les forces de sécurité, sont formés au respect des droits de la personne.

La fédération internationale dit aussi s'assurer que les symboles soutenant les causes LGBTIQ+ peuvent être montrés à l'intérieur et à l'extérieur des stades .

Demeure la question de l'expérience du Qatar pour gérer un événement de cette ampleur: les dizaines de milliers de personnes se pressant sur la Corniche de Doha pour la première édition du festival de l'Aïd mardi ont pris les organisateurs par surprise et provoqué des scènes de désorganisation, notamment à l'entrée des stations de métro.