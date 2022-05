L’Avalanche sans pitié pour les Predators

Associated Press

Nathan MacKinnon et Devon Toews ont fait scintiller la lumière rouge en l'espace de 22 secondes dans une première période où l'Avalanche du Colorado a marqué cinq fois. Les meneurs de l'Association de l'Ouest ont étrillé les Predators de Nashville 7-2, mardi, dans le premier match de leur série de premier tour.

Les cinq réussites en une période ont égalé un record d'équipe et ont chassé le gardien réserviste des Predators, David Rittich, avec 4 min 56 s à faire au premier engagement. Il a stoppé huit tirs.

Rittich palliait la perte du gardien vedette Juuse Saros, qui est à l'écart pour au moins deux matchs en raison d'une blessure à la jambe gauche.

Andrew Cogliano, Cale Makar et Artturi Lehkonen ont également touché la cible au premier vingt.

Le capitaine de l'Avalanche, Gabriel Landeskog, a porté l'avance à 6-0 en période médiane. C'était sa première rencontre depuis la mi-mars. Il avait été tenu à l'écart en raison d'une blessure au genou.

MacKinnon a marqué son second but du match en troisième période, qui, jumelé avec une aide, a permis au centre d'atteindre une moyenne de 1,41 point par match dans les séries. Seuls Wayne Gretzky (1,84) et Mario Lemieux (1,61) affichent une meilleure moyenne avec un minimum de 40 parties jouées.

Darcy Kuemper a repoussé 23 tirs dans la victoire.

Matt Duchene a compté deux fois pour les Predators. Connor Ingram a accordé 2 buts sur 32 tirs en relève de Rittich.

Les équipes reprendront du service jeudi pour le match no 2 au Colorado.