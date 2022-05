Les Capitals renversent les Panthers en troisième

Les Capitals de Washington ont comblé leur retard en marquant trois buts en troisième période et ont défait les Panthers de la Floride 4-2, mardi, lors du premier match de cette série de premier tour de la LNH.

T.J. Oshie et Evgeny Kuznetsov ont fait scintiller la lumière rouge à deux reprises en l'espace de 2 minutes et 23 secondes et les Capitals ont maintenu leur avance pour la dizaine de minutes restantes au duel.

Les champions du trophée des Présidents n'avaient pas perdu en temps réglementaire cette saison après avoir mené après deux périodes, jusqu'à ce soir. Les Panthers avaient un dossier de 22-0-0 à domicile dans ce genre de scénarios et de 39-0-1 au total.

Vitek Vanecek a réalisé 30 arrêts dans la victoire. Ilya Samsonov, qui a partagé le filet avec Vanecek tout au long de la campagne, a agi à titre de réserviste.

Sergei Bobrovsky a repoussé 34 tirs pour les Panthers. Le deuxième affrontement aura lieu jeudi en Floride.