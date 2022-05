C’était le 10 juin 1971. Un jeudi. Ce matin-là, Guy Lafleur et ses parents, Réjean et Pierrette, avaient quitté Thurso vers 8 h en direction du Reine-Élizabeth. C’est dans ce grand hôtel du centre-ville qu’allait avoir lieu, en fin d’avant-midi, le repêchage amateur de la LNH.

Guy Lafleur avait alors 19 ans et il était insouciant. Tous les journaux parlaient de lui. Le Canadien et le monde du hockey professionnel l’attendaient avec impatience. Mais au grand dam de Réjean Lafleur, son fils ne semblait pas pressé de partir. Le paternel a même raconté au biographe Georges Hébert-Germain que dix bonnes minutes après avoir finalement quitté la maison, Guy avait rebroussé chemin pour aller récupérer… ses lunettes de soleil.

Il conduisait une rutilante Buick Riviera offerte par les Remparts de Québec et il était sur le point d’entrer par la grande porte au sein de la plus prestigieuse équipe de hockey au monde. C’était probablement le plus beau jour de sa jeune vie.

Prise dans la congestion de la métropole – il y a des choses qui ne changent pas – la famille Lafleur s’était finalement présentée au Reine-Élizabeth à la toute dernière minute, quelque part entre 11h et midi. Juste avant que Sam Pollock prononce le nom de Guy et fasse de lui le tout premier choix de la séance de sélection.

***

Pas plus tard qu’en octobre dernier, alors qu’on lui rendait hommage à Québec, Guy Lafleur racontait que quelques semaines après cette journée historique du repêchage, il avait déjeuné avec Jean Béliveau. Ce dernier et sa femme Élise l’avaient accueilli chez eux à son arrivée à Montréal.

Étreint par l’émotion, Lafleur se rappelait que le Gros Bill, qui venait à peine d’annoncer sa retraite, lui avait conseillé de savourer chaque moment de sa carrière parce que le temps file rapidement.

Jean me disait "Tu vas voir, ça passe vite". Et je me disais : "J’ai 19 ans, ça ne passera pas si vite que ça". Mais je dois vous avouer que je ne l’ai pas vue passer , avait confié Lafleur, les yeux pleins d’eau, alors qu’on dévoilait une magnifique statue à son effigie.

Le sport est une métaphore de la vie qui, elle aussi, passe extrêmement vite. Et cela aussi, Jean Béliveau en avait témoigné quelques années avant son décès.

***

Le mardi 3 mai 2022, presque 51 ans après le repêchage de 1971, et à peu près à la même heure, Guy Lafleur a été salué pour la dernière fois à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à quelques mètres du grand hôtel où sa trajectoire de héros national avait commencé.

Le temps a effectivement filé comme l’éclair. La boucle a été bouclée. Et quelle extraordinaire boucle ce fut.

Le cercueil de Guy Lafleur quitte la cathédrale Marie-Reine-du-Monde sous les applaudissements des gens réunis pour les funérailles. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

En 1971, Lafleur avait été accueilli dans la famille du Canadien par Sam Pollock, Scotty Bowman, Claude Ruel et de nouveaux coéquipiers curieux de voir à l’œuvre ce jeune phénomène dont tout le monde parlait.

Pour lui dire adieu lundi, aux côtés de la famille du défunt, des premiers ministres et anciens premiers ministres, élus et dignitaires de toutes sortes s’entassaient sur les bancs de la cathédrale.

Il faut vraiment avoir transcendé le hockey pour faire asseoir côte à côte les premiers ministres du Québec et du Canada pendant deux heures , a chuchoté un précieux collègue qui a eu le privilège de couvrir la dynastie des années 1970.

La cérémonie était présidée par l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, qui était accompagné du cardinal (et archevêque de Québec) Mgr Gérald Cyprien Lacroix. Jusqu’à la toute fin, le nom de Guy Lafleur aura donc été simultanément lié à Montréal et à Québec.

***

Plusieurs générations d’employés et de joueurs du CH étaient présentes, dont tous les joueurs de l’édition actuelle. Les propriétaires, dirigeants et représentants d’autres organisations de la LNH, ainsi que le commissaire Gary Bettman, avaient aussi fait le voyage afin de participer à cet ultime hommage.

Joe Sakic s'entretient avec des membres des médias lors des funérailles nationales de Guy Lafleur. PHOTO: IVANOH DEMERS/RADIO-CANADA Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Joe Sakic, qui a eu Guy Lafleur comme mentor à ses débuts chez les Nordiques de Québec, était présent même si l’Avalanche du Colorado, dont il est le grand patron, entreprenait leurs séries éliminatoires le soir même.

Guy Lafleur a souvent transporté son équipe sur ses épaules durant sa carrière. Il était immensément triste, et très beau à la fois, de voir Mario Tremblay, Guy Lapointe, Yvon Lambert, Steve Shutt et Pierre Bouchard se joindre à Martin et Mark Lafleur pour porter le cercueil de leur père, enveloppé du drapeau du CH.

Oui, le temps a filé. Les cheveux ont grisonné. Les dos sont un peu voûtés et les démarches un peu moins assurées. Mais quelque part, leurs nombreuses larmes versées en sont la preuve irréfutable, il existe entre ces hommes un lien qui ne sera jamais défait.

***

Martin Lafleur a livré un témoignage touchant et éloquent au sujet d’un père qu’il a dû partager avec le public durant toute sa vie.

Mon père a toujours pris soin de sa famille malgré ses nombreux engagements. Il aimait beaucoup être avec nous. Il m’amenait avec lui aux pratiques et même s’il n’était pas démonstratif, je sentais toute sa fierté. Je sentais qu’il voulait que je passe partie de son équipe.

Il a toujours voulu le meilleur pour nous. Dire que mon père était généreux est une évidence. Il voulait prendre soin de tout le monde, même des gens qu’il ne connaissait pas. Et son humilité m’a toujours impressionné. Il est resté lui-même malgré toute l’attention qu’on lui témoignait. (…) Mon père n’était pas parfait, mais il a tout fait pour que nous soyons heureux , a-t-il témoigné, tout en prenant le temps de remercier les partisans qui ont appuyé son père jusqu’à la fin .

La belle-sœur de Guy Lafleur, Francine Barré, a salué celui qui a vécu sa vie comme il a joué au hockey, avec passion, détermination et fougue .

Nous avons fait partie de la même famille pendant 50 ans et il ne nous est jamais arrivé d’aller au restaurant ou dans quelque autre endroit sans que quelqu’un lui demande son autographe. Et il signait toujours en prenant le temps d’adresser quelques mots à chaque personne. On pouvait reconnaître l’être généreux qu’il était.

Guy faisait les choses à sa façon. C’était un diamant brut que personne n’a réussi à polir et je lui lève mon chapeau pour ça. Je vais me souvenir comme vous tous du grand hockeyeur qu’il était, de son coup de patin tellement naturel, de son sourire et de sa chevelure au vent. Mais surtout, je vais me souvenir de l’homme humble, généreux, droit et intègre qu’il a été , a-t-elle souligné, avec aplomb, sensibilité et profondeur.

***

Geoff Molson, Yvan Cournoyer, Larry Robinson, Guy Carbonneau et Patrick Roy ont aussi défilé au micro, chacun racontant à quel point le talent, l’humilité, la générosité et le charisme de Guy Lafleur les avaient touchés, impressionnés et avaient influencé leur parcours.

Larry Robinson avait été repêché après Guy Lafleur, au deuxième tour du repêchage de juin 1971. Lui aussi était de l’autre côté de la rue il y a 51 ans. Il a livré son allocution dans les deux langues, une marque de délicatesse que le cardinal Lacroix, à en juger par son regard admiratif, a semblé apprécier.

Guy disait qu’il fallait jouer chaque jour comme si c’était le dernier. Non seulement a-t-il joué chaque match au maximum, mais il a aussi vécu au maximum hors de la glace. Je veux remercier tous ceux qui sont ici aujourd’hui pour célébrer la vie de cet homme incroyable , a-t-il lancé.

Ginette Reno Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Patrick Roy a fait valoir que les réseaux sociaux avaient révélé au cours des dix derniers jours que la moitié des Québécois, incluant les anciens joueurs de la LNH, avaient une photo d’eux-mêmes en compagnie de Guy Lafleur.

À ses yeux, cela témoigne d’une générosité hors du commun, d’un franc-parler, d’une authenticité, d’un respect profond des partisans, d’un souci de redonner, d’un intérêt envers les autres et d’une volonté de prendre, avec les gens, cet instant qui fait toute la différence .

Ginette Reno a pour sa part fait trembler les colonnes de la cathédrale en interprétant L’Essentiel .

Si les paroles de cette magnifique chanson sont justes et que l’essentiel est réellement d’être aimé, Guy Lafleur a réussi un parcours sans faute durant son trop court passage parmi nous.