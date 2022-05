Bianca Andreescu cède en huitièmes de finale à Madrid, Novak Djokovic passe

La Canadienne s'est bien défendue dans la première manche jusqu'au 12e jeu. Pegula l'a finalement gagnée après avoir remporté 70 % des échanges à sa première balle de service.

Le premier jeu de la deuxième manche a été très accroché, et Andreescu a montré toute sa détermination en brisant le service de son adversaire à sa troisième tentative pour prendre l'avance. Mais l'Américaine ne s'est pas laissée démonter et a égalisé tout de suite après avec un bris.

Le match a été suspendu quelques minutes par la pluie au moment où l'Américaine menait 3-1. Après la pause, cette dernière s'est détachée à 4-1.

Andreescu a voulu retarder l'inéluctable, avec deux balles de bris à 1-5, mais Pegula a bien résisté.

La Canadienne a sauvé 14 balles de bris sur 17. Elle a montré qu'elle retrouve peu à peu ses repères.

Les deux joueuses s'étaient déjà affrontées une fois en 2019, à Newport, et l'Ontarienne l'avait emporté en trois manches de 0-6, 6-4 et 6-2.

Julia Pegula affrontera en quarts de finale l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 47e du monde.

De son côté, Gabriela Dabrowski a gagné son match de double avec sa partenaire mexicaine Giuliana Olmos. Elles ont battu la Slovaque Tereza Mihalikova et la Norvégienne Ulrikke Eikeri 6-3 et 6-2 en 71 minutes.

Djokovic pour une 18e fois

Gaël Monfils ne sait pas comment faire pour battre le no 1 mondial Novak Djokovic.

C'était leur 18e affrontement. Et le joueur serbe a encore dominé le Français, en deux manches de 6-3 et 6-2. C'était sa première victoire en deux manches depuis son retour sur terre battue. Il n'est pourtant pas encore au meilleur de sa forme.

Son prochain adversaire sera le vainqueur du combat entre le Britannique Andy Murray et le Canadien Denis Shapovalov (16e).

En double, ça passe pour Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime et son partenaire Grigor Dimitrov ont accédé aux huitièmes de finale.

Le Québécois et le Bulgare ont battu les Argentins Maximo Gonzalez et Diego Schwartzman 6-3 et 7-6 (10/8) au bout de 1 h 51 min de jeu.

Auger-Aliassime et Dimitrov affronteront au prochain tour les vainqueurs du match entre les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah et le duo formé du Sud-Africain Raven Klaasen et du Japonais Ben McLachlan.

Par ailleurs, le match de simple d'Auger-Aliassime, tête de série no 8, contre un joueur issu des qualifications a été déplacé à mercredi.