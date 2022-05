Victoire des Mystics 78-66 contre les Lynx

Cloud a aussi ajouté 6 rebonds et 6 aides à sa fiche alors qu’Austin compte 13 points et 10 rebonds. Ariel Atkins a inscrit 20 points et 5 aides, Myisha Hines-Allen termine la soirée avec 11 points et Shatori Walker-Kimbrough avec 10.

Jessica Shepard mène les Lynx avec une récolte de 16 points et 12 rebonds.

Cloud a inscrit trois paniers de trois points en plus d’obtenir un jeu de trois points pour offrir une avance de 24-19 à Washington après le premier quart. Après une seule minute écoulée au deuxième quart, la joueuse avait déjà ajouté cinq autres points au tableau d’affichage.

Shakira Austin remplaçait Elena Delle Donne, qui avait pourtant bien lors du dernier match des Mystics en inscrivant 21 points et 9 rebonds. Delle Donne s’est fait opérer à deux reprises pour des hernies au cours de la dernière année et a joué seulement 52 minutes depuis 2019.