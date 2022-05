Les Maple Leafs écrasent le Lightning dans le premier match

Pour la première fois dans les séries éliminatoires, Auston Matthews et Mitch Marner ont chacun fait mouche dans la même rencontre et les Maple Leafs de Toronto ont facilement blanchi les champions en titre de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, 5-0 pour remporter le premier match de leur série du premier tour, lundi soir.

Matthews a touché la cible à deux reprises et a récolté une aide tandis que son complice, Mitch Marner, a obtenu un but et deux mentions d'assistance.

Les unités spéciales des Maple Leafs ont été impériales, marquant en désavantage et en avantage numérique.

Jake Muzzin et David Kampf ont aussi trouvé le fond du filet pour les Leafs, alors que Jack Campbell a repoussé 23 tirs pour signer le jeu blanc. Andrei Vasilevskiy, coupable d'une mauvaise sortie sur la seconde réussite à Matthews, a pour sa part réalisé 26 arrêts devant le filet du Lightning.

Le Lightning a éprouvé des difficultés en supériorité numérique, notamment en ne décochant aucun tir au filet lors d'un avantage numérique de cinq minutes lors du premier vingt compte tenu de l'expulsion de Kyle Clifford.

L'attaquant des Maple Leafs a donné un violent coup d'épaule à Ross Colton, qui n'avait pas la possession du disque, contre la bande.

Le Lightning a aussi connu sa part d'indiscipline, particulièrement en troisième période quand le match était déjà hors de portée. Au final, dans une rencontre marquée par de nombreux combats, le Lightning a obtenu 48 minutes de pénalités alors que les Maple Leafs ont été punis pour un total de 52 minutes.

Le deuxième match de la série aura lieu mercredi à Toronto. La série se déplacera à Tampa Bay, vendredi, pour le troisième affrontement.

Les Hurricanes en avant

Les Hurricanes de la Caroline ont entamé leur série de premier tour avec un gain de 5-1 face aux Bruins de Boston.

Boston a connu un fort début de match, mais Antti Raanta (35 arrêts) a tenu le fort jusqu'aux filets de Seth Jarvis et Nino Niederreiter à deux minutes d'intervalle, en fin de deuxième période.

Taylor Hall a marqué tôt au troisième vingt pour les Bruins, mais Teuvo Teravainen et Vincent Trocheck ont répliqué. Andrei Svechnikov a finalement scellé le résultat dans un filet désert, à 17:59.

C'est une troisième série en quatre entre les deux organisations. Les Bruins ont écarté la Caroline au troisième tour en 2019 et au premier en 2020.

Dans la foule à Raleigh se trouvait notamment le commissaire de la LNH, Gary Bettman. La foule l'a rondement hué quand on l'a vu à l'écran géant, en période médiane.

Le deuxième match aura lieu mercredi.