Olivier Renard satisfait de ce que lui donne le CF Montréal

Après un début de saison difficile, le CF Montréal a trouvé son rythme et espère poursuivre sa séquence de six matchs sans défaite en MLS. Le directeur sportif Olivier Renard dresse un bilan positif de ce premier quart de saison et ne prévoit pas l’arrivée d’un nouveau joueur d’ici à mercredi, fin de la première fenêtre de transferts cette saison dans le circuit Garber.

Malgré les obstacles traversés en début de campagne, le club montréalais occupe actuellement le 4e rang de l’Est, seulement trois points derrière Orlando, son adversaire de samedi prochain au stade Saputo.

On a souffert au début par rapport aux blessures et aux maladies de joueurs qui ont pesé lourd dans le choix de l’effectif et dans le choix du coach pour sélectionner 20 joueurs par match. Maintenant, ils sont presque tous de retour. On est confiants, avec les joueurs qu’on a, de pouvoir atteindre les objectifs sportifs que nous voulons atteindre d’ici la fin de saison , a-t-il indiqué.

Questionné sur la possibilité que le CF Montréal acquière un nouveau joueur, il a laissé une porte ouverte, mais a tout de même laissé entendre que l’effectif ne devrait pas changer durant les prochains jours.

Ce n’est pas que ce n’est pas planifié. Il y a des possibilités, mais normalement, ça ne va pas se faire. Comme je disais durant l’avant-match de samedi, il y a plusieurs joueurs laissés en dehors du 20 maintenant que les blessés sont revenus. Il y a déjà une lutte à l’interne pour faire partie du groupe, alors ce serait de venir ajouter un joueur , a-t-il dit.

Il a aussi écarté la possibilité de l’arrivée d’un joueur désigné d’expérience, évoquant notamment le budget du club.

Ce que je peux vous dire aussi, c’est que pour l’argent disponible, on parle de plus ou moins 400 000 $. Donc ce n’est pas non plus l’argent disponible pour dire que, disons, on va aller chercher un Drogba. On peut prendre un joueur, mais de cette valeur-là , a-t-il expliqué.

Moi, pour ça, je préfère encore mettre de côté et voir ce qui va se passer en juillet. Si, effectivement, il y a des départs ou quoi, on aura peut-être plus de possibilités à savoir si on va chercher un joueur important. Donc ça va dépendre, d’ici juillet, de ce qui va se passer.

Quant aux offres internationales que pourraient recevoir des joueurs clés de l’équipe comme l’Américain Djordje Mihailovic ou même le Canadien Kamal Miller, joueur de la semaine de la MLS pour avoir notamment préparé les deux buts de l’équipe samedi dernier contre Atlanta, Olivier Renard n’a pas voulu s’avancer.

Des appels, il y en a. Quand un joueur fait une bonne prestation, ça attire les regards. […] Dans le football, il y a l’offre, la demande et le souhait du joueur. Ça pèse toujours quand il y a des propositions. C’est important de savoir ce que le joueur a envie de faire aussi.

Questionné sur l’idée de faire de Mihailovic un joueur désigné, il a répondu qu’il était encore trop tôt pour le moment.

De le rendre un joueur désigné... Il est en train de jouer comme un joueur désigné. Ça ne va pas m’arranger au niveau du contrat, a-t-il dit en riant. Mais il y a encore des années derrière le papier qu’il a signé, c’est trop tôt pour regarder ça. On est très contents de l’avoir, lui et d’autres joueurs aussi.

Surtout avec son français, il s’est bien amélioré, a ajouté le directeur sportif, à la blague. Il fait de très bonnes choses. Il me surprend aussi sur certains aspects. J’espère que ça va continuer.

Pour ce qui est de son contrat en tant que directeur sportif, Olivier Renard a indiqué qu’aucune discussion n’avait été entreprise avec la direction.

Aussi bien moi que le club, on n’a jamais communiqué sur mon contrat, a-t-il dit. Je sais qu’il y a eu deux, trois articles qui sont sortis, mais on n’a jamais communiqué officiellement. Et ce n’est pas maintenant que je vais le faire. La situation est claire. Je me sens bien ici. J’essaie de faire au mieux avec l’équipe, avec le staff. Le jour où le club aura envie de se mettre à table avec moi, je suppose qu’il va me le demander. Il n’y a pas de problème de ce côté pour moi.

Rester concentrés sur l’objectif jusqu’à la fin

Qu’en est-il de la suite des choses pour le reste de la saison du CF Montréal? Selon Olivier Renard, même si le bilan est positif présentement, rien n’est acquis.

L’année dernière, on était pratiquement au même bilan à ce point-ci et à la fin, on a échappé des petits points ici et là et on ne s’est pas qualifiés pour les séries. C’était très décevant de notre part et de ma part surtout. Tant qu’il y a des matchs à jouer, des points à prendre, on doit rester concentrés et ne pas être satisfaits , a affirmé le directeur sportif.

Il croit tout de même que le retour à la normale après deux années instables en raison de la pandémie de COVID-19 sera une bonne chose pour l’équipe montréalaise. Jouer devant un stade rempli de partisans, à Montréal, était devenu presque une exception.

Pour commencer, le CF tentera de vaincre Orlando samedi après-midi, afin de rejoindre l’équipe floridienne au classement de l’Est.