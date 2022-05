Mark Cavendish retrouve le Tour d’Italie, neuf ans après

L'équipe Quick-Step a dévoilé lundi la composition de son groupe, et a insisté sur la présence de Cavendish, vainqueur de 15 étapes du Giro entre 2008 et 2013.

Il a aussi remporté 34 étapes du Tour de France, un record qu'il détient ex aequo avec Eddy Merckx.

Cavendish a remporté trois victoires cette saison. Il fêtera son 37e anniversaire pendant la course le 21 mai. Le coureur de l'île de Man aura comme ouvreur le Danois Michael Morkov.

L'Espagnol Alejandro Valverde, âgé de 42 ans, sera lui aussi de la partie, pour sa deuxième participation à l'épreuve.

Alejandro Valverde Photo : Getty Images / Jorge Guerrero

Valverde partagera les responsabilités au sein de l'équipe Movistar avec le grimpeur colombien Ivan Sosa, vainqueur dimanche du Tour des Asturies.

Lors de son unique participation au Giro, l'Espagnol avait gagné une étape et terminé à la troisième place, en 2016.

Le Tour d'Italie 2022 commence le 6 mai à Budapest, en Hongrie, et se compose de 21 étapes, dont la dernière le 29 mai à Vérone, ville chère à William Shakespeare et à ses jeunes amants Roméo et Juliette.

Composition des équipes:

Quick-Step:

Mark Cavendish (GBR), Davide Ballerini (ITA), James Knox (GBR), Michael Morkov (DEN), Mauro Schmid (SUI), Pieter Serry (BEL), Bert Van Lerberghe (BEL), Mauri Vansevenant (BEL)

Movistar:

Alejandro Valverde (ESP), Jorge Arcas (ESP), Will Barta (USA), Oier Lazkano (ESP), Antonio Pedrero (ESP), José Joaquín Rojas (ESP), Sergio Samitier (ESP), Ivan Sosa (COL)