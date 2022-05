Les Canadiennes 5es des Séries mondiales devant leur public

On est tellement contentes. On avait terminé au 7e ou au 8e rang dans les dernières compétitions, donc de passer jusqu’au 5e rang, c’est tellement satisfaisant. On a eu beaucoup de temps pour parfaire notre préparation, et ç’a valu le coup , a commenté Pamphinette Buisa en entrevue avec Sportcom.

On s’entraîne toute l’année à Langford, on savait que les partisans allaient être derrière nous. C’était touchant de les entendre et de les voir nous soutenir. On sentait également qu’ils étaient là pour encourager les femmes dans le sport , a-t-elle ajouté.

Florence Symonds et Keyara Wardley ont marqué les points de l’unifolié lors de la rencontre ultime. Les Canadiennes ont bien défendu leur territoire dans la deuxième moitié du match et n’ont cédé qu’un essai à Kristi Kirshe, à la neuvième minute.

On n’avait rien à perdre puisqu’on est toujours considérées comme les sous-estimées. On a un bon groupe, plutôt jeune, et on progresse à chaque compétition, a souligné Buisa. C’était stressant à la fin de la partie quand on voulait protéger notre avance. La nervosité ne nous a pas gênées cette fois, on contrôlait bien le tempo de la rencontre et ç’a été déterminant.

Plus tôt dans la journée, les Néo-Zélandaises, futures médaillées d’argent, ont vaincu les Canadiennes 28-0 pour anéantir leurs espoirs de médaille.

Le Canada ne s’est pas laissé abattre par cette défaite et a inscrit une victoire de 26-19 contre les Fidji. Krissy Scurfield a réussi un doublé tandis que Wardley et Symonds ont complété la marque.

Samedi, les Canadiennes s’étaient classées au 2e rang de leur groupe avec une fiche de deux victoires et une défaite.

Les joueuses de l’équipe canadienne profiteront de quelques jours de repos avant de reprendre l’entraînement en vue de la prochaine étape des Séries mondiales qui se tiendra à Toulouse, en France, du 20 au 22 mai prochain.