Les Blue Jays font le nécessaire contre les Astros

Santiago Espinal a produit un point avec un simple en septième manche et a permis aux Blue Jays de Toronto de s'imposer 3-2 contre les Astros de Houston, dimanche.

Le circuit de deux points de Bo Bichette était le premier coup sûr de la rencontre pour les Blue Jays (15-8).

Les performances offensives inspirées d'Espinal et de Bichette ont été rendues possibles par l'excellent départ de Kevin Gausman (2-1) au monticule.

Il a retiré 10 frappeurs sur des prises et a accordé deux points en sept manches de travail avant de céder sa place à Tim Mayza.

Résumé du match entre les Astros de Houston et les Blue Jays de Toronto (Images : MLB/SN) Photo : Getty Images / Vaughn Ridley

Jordan Romano a lancé en neuvième manche et a réussi son 11e sauvetage de la saison, un sommet dans le baseball majeur.

Du côté des Astros, Framber Valdez (1-2) n'a accordé que trois points, deux coups sûrs et deux buts sur balles aux frappeurs adverses en six manches et un tiers de travail.

Phil Maton et Héctor Neris ont été parfaits en relève.

Niko Goodrum et Aledmys Diaz ont produit les points des Astros (11-11) avec, respectivement, un double et un simple.

À égalité 2-2 en début de septième manche, Espinal est arrivé au bâton avec des coureurs aux premier et deuxième buts.

Espinal a frappé son simple loin dans le champ gauche, ce qui a permis à Matt Chapman de contourner le troisième but avant de glisser au marbre.

La foule de 31 802 spectateurs était déjà en liesse quand Romano a retiré Goodrum sur des prises pour mettre fin à la rencontre.

Ross Stripling (0-0) obtiendra le départ pour les Blue Jays, lundi, lorsqu'ils affronteront les Yankees de New York. Jordan Montgomery (0-1) sera au monticule pour les Yankees, qui devancent les Blue Jays au sommet de la Section est de l'Américaine.