Félix Auger-Aliassime fin prêt pour Madrid

Dans une entrevue accordée dimanche, Auger-Aliassime, 10e raquette mondiale, s’est dit satisfait de son niveau de préparation à l’approche de son premier match du tournoi prévu ce mardi.

J’ai joué toutes les semaines sur terre battue que je pouvais jouer. Je n’ai pas gagné autant que je voulais, mais j’ai joué des matchs et j’ai passé du temps à l’entraînement. J’arrive dans une bonne forme physique avec des matchs joués, des choses apprises et j’espère pouvoir bien jouer cette semaine , a-t-il d'abord expliqué.

Même s’il reconnaît que la qualité des joueurs présents est toujours très relevée dans les tournois Masters, il s’attend donc à y faire bonne figure.

« Pour moi, il n’y a pas de raison de s’inquiéter. C’est juste d’apprendre de ce qui se passe pour voir comment je peux faire mieux. À la fin, je veux bien jouer à Roland-Garros. On verra si je vais gagner des matchs, mais je sens que je fais du travail qui va dans la bonne direction. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime

D’ici le deuxième rendez-vous du grand chelem 2022, Auger-Aliassime espère retrouver son style de jeu un peu plus axé sur l’offensive. Il a parlé d’audace et de savoir prendre des risques quand il le faut.

Avec le début d’année que j’ai eu, c’était difficile de faire beaucoup mieux. Tu veux continuer de gagner, mais je n’ai pas toujours joué de la façon dont je dois jouer. J’ai appris dans les dernières semaines et j’espère que ça me servira jusqu’à Roland-Garros.

La situation géographique en altitude de Madrid pourrait constituer un avantage pour lui, notamment au service. Mais à la lumière de ses récents résultats, il ne veut toutefois pas se mettre trop de pression.

C’est normal d’être déçu. Je veux gagner. La semaine dernière, j’étais première tête de série et j’ai perdu. Ou bien je vais sur des tournois où je sais que j’ai la possibilité de gagner et je perds. Après je veux juste accepter ce qui se passe et j’essaie d’apprendre de ce qui s’est passé.

Mes attentes et mes ambitions ont toujours été très hautes. Malgré tout, je vis bien avec la défaite. Quand ça arrive, j’essaie de faire mieux.

Quand il songe à son objectif de se maintenir parmi les meilleures raquettes mondiales ou à ces joueurs qui se hissent au sommet et envers qui les attentes se mesurent constamment en termes de victoires, Auger-Aliassime s’interroge.

Des fois, je me dis que c’est beaucoup de pression à gérer. Mais c’est aussi là où tu veux être. C’est un privilège d’être dans cette position. À la fin, je préfère être Top 10 aujourd’hui, être première tête de série dans des Masters 250 ou être bien classé ici (à Madrid) que l’inverse , a-t-il poursuivi.

« La réalité ensuite c’est que tu vas être no 1 partout où tu vas jouer. Je ne suis pas encore dans cette position sur tous les tournois. Mais si un jour ça arrive, il faudra que je sois prêt à accepter cette situation. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime

Jamais simple

À Madrid, le Québécois de 21 ans bénéficie d’un laissez-passer au premier tour. Pour son entrée en scène mardi, il aura rendez-vous avec un joueur issu des qualifications.

S’il l’emporte, il va aussitôt se retrouver en huitièmes de finale où le niveau de talent y sera en concentration aussitôt très relevée.

J’approche tous les matchs de la même façon. Je ne vois plus de pression cette semaine ou la semaine dernière. Chaque fois, j’essaie de gagner et c’est tout.

Félix Auger-Aliassime renvoie une balle du revers après une longue glissade. Photo : Getty Images / Julian Finney

Face à la réalité qui l’a vu passer plus de temps à l’entraînement que sur les courts à disputer des matchs, Auger-Aliassime dit simplement tenter de tirer le maximum de chaque journée.

Il n’y a pas d’urgence. Je dois accepter autant les victoires que les défaites. Je ne peux pas avancer que la musique. Je n’ai pas le choix. La meilleure chose que je puisse faire c’est de gagner le prochain match que je vais jouer , a-t-il conclu.

- D'après une entrevue de Carole Bouchard pour Radio-Canada Sports