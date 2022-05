Guy Lafleur en chapelle ardente : des milliers d’admirateurs en file au Centre Bell

Le légendaire hockeyeur repose en chapelle ardente dimanche et lundi.

Le public peut lui rendre hommage de 12 h à 20 h dimanche et de 10 h 30 à 15 h lundi.

Le premier ministre du Québec, François Legault, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont été parmi les premières personnes à pouvoir offrir leurs condoléances aux représentants de la famille Lafleur.

M. Legault a ensuite prononcé un hommage devant les caméras.

L'hommage de François Legault

C’est tout le Québec qui est en deuil de Guy Lafleur. Ça nous rappelle des souvenirs incroyables, ceux qui ont eu la chance de le voir jouer. Dans ce temps-là, on gagnait cinq coupes Stanley, on était fiers. Ça réunissait tout le monde. Anglophones, francophones, tout le monde était derrière Guy Lafleur. Tout le monde était fier que Guy Lafleur soit un petit gars de la place devenu le meilleur joueur de la Ligue nationale , a dit le premier ministre.

Bien que M. Legault n'ait pas eu la chance de rencontrer Guy Lafleur, il demeure admiratif de la carrière du « Démon blond », autant sur la glace qu'à l'extérieur.

Je suis content de voir qu'il y a plusieurs Québécois qui sont venus lui dire merci pour tous les petits bonheurs qu'on a eus le mercredi et le samedi soir, les soirs de match, à le voir entrer sur l'aile droite , se remémore-t-il.

Depuis 9 h dimanche, de nombreuses personnes, venues notamment de Moncton, de Vancouver et de Toronto, se sont rendues à Montréal pour dire un dernier au revoir à leur héros.

Plusieurs centaines de partisans se sont réunis au Centre Bell, à Montréal, pour rendre un dernier hommage à Guy Lafleur. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Je suis venu payer mon respect à M. Guy Lafleur, qui était mon idole. Depuis le premier jour où j'ai commencé à jouer au hockey, Guy Lafleur, c'était le joueur, mon joueur [préféré]. J'ai 58 ans, je joue encore au hockey, et des fois je me prends encore pour lui , a fait savoir Yves Martineau, un admirateur du joueur de hockey qui se trouvait dans la file.

De son côté, un groupe de l'Acadie a fait 10 heures de route pour pouvoir assister à l'événement. On a décollé hier et on a dû dormir à l'hôtel. […] On trouvait ça important. On est des vieux fans de Guy Lafleur et on trouve que ce sont des émotions que l'on ne voulait pas [manquer] , a dit l'un d'entre eux.

Certains admirateurs ont apporté des objets souvenirs, par exemple des chandails et des photographies autographiés par Guy Lafleur. Ces symboles rappellent la générosité de Guy Lafleur envers la communauté.

Plusieurs disent que c’est lui qui a donné le plus d’autographes dans toute l’histoire du Québec, ce n'est quand même pas rien, ça veut dire qu’il y avait de la demande! Ça veut dire aussi qu’il était prêt à prendre le temps qu’il faut pour les signer ses autographes , a témoigné M. Legault.

Un autre admirateur avait rencontré Guy Lafleur lors d’un événement à Bagotville. Le légendaire joueur de hockey avait apporté une pile de photos à distribuer. Assis derrière une table pliante et sans parasol durant une chaude journée d’été, il avait gardé sa position jusqu’à ce que chacun ait son autographe, se souvient ce fan devant le Centre Bell.

Pour la troisième fois de son histoire, le Centre Bell se transforme en chapelle ardente pour célébrer un des grands héros du Canadien. Photo : Courtoisie lnh.com

La famille Lafleur a tenu à organiser des cérémonies d’hommage à l’image de l'ex-hockeyeur : simples et accessibles. Le Centre Bell s'est transformé en chapelle ardente.

Deux grandes bannières entouraient celle habituellement installée dans les hauteurs de l'aréna avec le numéro 10 de Lafleur. La coupe Stanley, que Lafleur a remportée cinq fois avec le Canadien de Montréal, rayonnait en arrière-plan du cercueil du défunt. Les trophées Hart, Art-Ross, Conn-Smythe et Ted-Lindsay étaient installés sur un côté, tandis que la famille était assise de l'autre.

Jeunes et moins jeunes, plusieurs vêtus du mythique « numéro 10 » sont venus dire un dernier au revoir à M. Lafleur.

D'anciens coéquipiers de Lafleur ont également défilé dans la chapelle ardente. Les joueurs actuels du Canadien devaient passer en fin d'après-midi.

Des funérailles nationales auront lieu mardi 3 mai, à compter de 11 h, à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde.

Le « Démon blond » est décédé le 22 avril, à 70 ans, d’un cancer des poumons.