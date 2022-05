Guy Lafleur en chapelle ardente : des centaines d’admirateurs en file au Centre Bell

Le public peut lui rendre hommage de 12 h à 20 h dimanche et de 10 h 30 à 15 h lundi.

Depuis 9 h, de nombreuses personnes, venues notamment de Moncton, de Vancouver et de Toronto, se sont rendues à Montréal pour dire un dernier au revoir à leur héros.

Je suis venu payer mon respect à M. Guy Lafleur, qui était mon idole. Depuis le premier jour où j'ai commencé à jouer au hockey, Guy Lafleur, c'était le joueur, mon joueur [préféré]. J'ai 58 ans, je joue encore au hockey, et des fois je me prends encore pour lui , a fait savoir Yves Martineau, un admirateur du joueur de hockey qui se trouvait dans la file.

De son côté, un groupe de l'Acadie a fait dix heures de route pour pouvoir assister à l'événement. On a décollé hier et on a dû dormir à l'hôtel. […] On trouvait ça important. On est des vieux fans de Guy Lafleur et on trouve que ce sont des émotions que l'on ne voulait pas [manquer] , a dit l'un d'entre eux.

Plusieurs admirateurs ont apporté des objets souvenirs, par exemple des chandails et des photographies, autographiés par Guy Lafleur.

Pour la troisième fois de son histoire, le Centre Bell se transforme en chapelle ardente pour célébrer un des grands héros du Canadien. Photo : Courtoisie lnh.com

La famille Lafleur a tenu à organiser des cérémonies d’hommage à l’image de Guy Lafleur : simples et accessibles.

Des funérailles nationales auront lieu à compter de 11 h à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde le mardi 3 mai.