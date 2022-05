Bianca Andreescu poursuit sa route à Madrid, Leylah Annie Fernandez éliminée

L’Ontarienne, qui participe à un deuxième tournoi après une absence de plusieurs mois, a terrassé la sixième tête de série en deux manches de 6-1 et 6-1.

Andreescu n'a eu besoin que de 69 minutes pour atteindre les huitièmes de finale, où elle affrontera Jessica Pegula, également des États-Unis. Pegula, classée 14e au monde, a éliminé Kaia Kanepi 6-3, 6-3 dimanche.

Depuis qu'elle a concédé la deuxième manche à l'Américaine Alison Riske au premier tour, Andreescu, 111e au monde, a gagné 18 des 20 jeux suivants.

Je savais que je devais livrer une très bonne performance parce que (Collins) a connu du succès dernièrement. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Mais j'ai respecté mon plan de match et ç'a fonctionné , a analysé Andreescu, dans des commentaires publiés sur le site internet de la WTA.

Fin de parcours pour Leylah Annie Fernandez

Par ailleurs, la Québécoise Leylah Annie Fernandez, 20e raquette mondiale, s'est heurtée à la Suisse Jil Teichmann, 35e au classement de la WTA.

Celle-ci a remporté la rencontre en deux manches de 6-4 et 6-4.

C'était le deuxième match entre les deux gauchères. Teichmann avait eu le dessus sur Fernandez lors de leur unique duel précédent dans le cadre de la FedCup (aujourd'hui Coupe Billie-Jean King), en 2020.

Fernandez n'a pas voulu utiliser l'excuse de ses rares duels contre d'autres gauchères comme elle.

Tous les matchs sont compliqués. Malheureusement aujourd'hui je n'ai pas très bien joué. Je n'ai pas pu m'adapter. J'ai juste fait trop de fautes directes. Jil a bien joué. Elle a été patiente et n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Elle a pris avantage de mes balles courtes , a expliqué Fernandez après la défaite.

Elle ne s'est pas défilée pour nommer les raisons de sa défaite en reconnaissant qu'elle avait été un peu plus lente qu'à l'habitude sur le court.

C'est toujours difficile d'oublier une défaite. On veut toujours bien faire et passer au tour suivant. Sinon, je vais faire de mon mieux pour retourner sur le terrain et corriger les petites erreurs. J'espère exécuter le plan de match la prochaine fois , a renchéri Fernandez en précisant qu'elle allait regarder les vidéos de son match pour en tirer les enseignements.

Interrogée à savoir si elle savait ce qu'elle devait améliorer en vue de sa prochaine sortie, Fernandez a indiqué qu'elle allait se mettre rapidement à la tâche.

« Je veux toujours travailler le plus vite possible. J'espère qu'il y aura un terrain disponible pour travailler un peu. Sinon, on retourne au travail demain pour la semaine prochaine et pour mon match de double. » — Une citation de Leylah-Annie Fernandez

Fernandez avait remporté son premier match à Madrid contre l’Allemande Andrea Petkovic.