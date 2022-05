L’Américain Erriyon Knighton, 4e homme le plus rapide de l’histoire sur 200 m

L’Américain Erriyon Knighton est devenu le quatrième homme le plus rapide de l’histoire au 200 m, samedi, à la compétition sur invitation de LSU.

L'athlète de 18 ans a enregistré un temps de 19 s 49/100 à Bâton Rouge, en Louisiane, améliorant son propre record dans la catégorie des moins de 20 ans (19,84 s).

Knighton s’était fait connaître à Tokyo l’été dernier en battant le record des moins de 18 ans au 200 m qui était détenu jusque-là par Usain Bolt.

Grâce son chrono établi samedi, Knighton se place maintenant au 4e rang des coureurs les plus rapides de tous les temps. Devant lui, on retrouve dans l’ordre Usain Bolt, Yohan Blake et Michael Johnson.

Aux Jeux olympiques de Tokyo, le jeune sprinteur s’était classé 4e du 200 m.

La légende du sprint Usain Bolt est descendue sous les 19,5 secondes à seulement quatre reprises. Il l’avait fait aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin, de 2012 à Londres et lors des finales des Championnats du monde de 2009 et 2011.

Il détient toujours le record du monde sur la distance, soit 19,19 s (temps établi en 2009 à Berlin).