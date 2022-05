Simona Halep défait Paula Badosa à Madrid

La Roumaine Simona Halep a joué du bon tennis à Madrid et a éliminé la favorite de la foule Paula Badosa en deux manches pour se classer parmi les 16 finalistes du tournoi espagnol, samedi.

La championne de deux éditions du tournoi de Madrid a disposé de la 2e raquette mondiale par la marque de 6-3 et 6-1 au court central.

Je savais que je devais rester concentrer pour chaque point et donner tout ce que j'avais. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui , a noté la 21e raquette mondiale, Halep.

Je suis satisfaite de la façon dont j'ai joué , a-t-elle ajouté.

Halep croisera le fer avec Coco Gauff au troisième tour. L'Américaine de 18 ans a défait Yulia Putintseva 6-1, 2-6 et 6-4.

Badosa a émergé au tournoi de Madrid l'an dernier, alors classée 62e mondiale. Son parcours féérique a pris fin en demi-finales.

Halep a remporté coup sur coup les éditions 2016 et 2017 et a été vice-championne en 2014 et en 2019.

Une autre ancienne première joueuse mondiale, Victoria Azarenka, a prévalu 3-6, 6-1 et 6-3 en 2 heures et 20 minutes. C'était son premier duel depuis le tournoi de Miami où elle s'était retirée pour des motifs personnels.

Chez les hommes, au Portugal, l’Américain Frances Tiafoe et l’Argentin Sebastian Baez se sont qualifiés pour la finale du tournoi d’Estoril.

Tiafoe a éliminé son compatriote Sebastian Korda en trois manches de 4-6, 7-6 (7/2) et 6-4 dans le carré d’as. De son côté du tableau, Baez a mis fin au parcours de l’Espagnol Albert Ramos-Vignolas par la marque de 6-3, 6-7 (9/7) et 6-0.

La finale aura lieu dimanche.