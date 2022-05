Dans l’univers de la LNH, il existe une sorte de trou noir dans lequel disparaissent subitement les vétérans qui souffrent de blessures chroniques et qui sont incapables de compléter leur contrat. Et ce trou noir mène vers une destination mystérieuse, l’île Robidas, dont les habitants perdent parfois l’usage de la parole.

Personne n’a prononcé le nom de l’île Robidas samedi lorsque la direction et les joueurs du Canadien tiraient un trait sur l’horrible saison 2021-2022. Mais d’introspection en introspection, on a eu l’impression qu’il s’agissait d’un thème principal de cette journée.

À tel point qu’avec un peu d’imagination, on pouvait presque voir une nouvelle section de l’île aménagée spécialement pour les guerriers usés du Canadien.

C’est un journaliste torontois qui a inventé l’île Robidas au cours de la saison 2015-2016. À cette époque, le directeur des Maple Leafs était Lou Lamoriello. À l’aube de ses 38 ans, le défenseur Stéphane Robidas souffrait d’une blessure persistante à un genou. Et pendant deux ans, Lamoriello l’avait littéralement fait disparaître de son plafond salarial et de l’entourage de l’équipe en inscrivant son nom sur la liste des blessés à long terme.

Astucieusement, Lamoriello retirait ainsi un joueur de plus de 35 ans de son alignement sans être pénalisé par la ligue et sans sacrifier de marge de manoeuvre financière.

***

Au fil des ans, plusieurs autres valeureux vétérans se sont retrouvés sur l’île Robidas, dont Chris Pronger, Nathan Horton et Marian Hossa.

Le cas de Hossa avait particulièrement attiré l’attention de la LNH il y a cinq ans parce qu’il permettait aux Blackhawks de contourner le plafond salarial.

Dans la convention collective, vous l’aurez deviné, contourner le plafond salarial est une faute dont la gravité dépasse n’importe quelle agression pouvant survenir sur la patinoire. Simple question de priorités.

Marian Hossa a remporté trois coupes Stanley avec les Blackhawks de Chicago. Photo : Associated Press / Nam Y. Huh

En 2009, donc, le Slovaque avait signé un contrat de 12 ans d’une valeur totale de 63,3 millions. Ladite entente lui rapportait 59,3 millions lors des huit premières années, et un salaire annuel de 1 million lors des quatre dernières. Toutefois, en raison d’une incroyable malchance, Marian Hossa avait contracté une maladie de peau et avait dû se retirer juste avant que la partie la moins lucrative de son contrat débute.

Étalée sur 12 ans, la moyenne salariale de Marian Hossa avait procuré un avantage totalisant quelque 10,5 millions aux Blackhawks lors des quatre premières années de sa carrière. Si Hossa avait officiellement pris sa retraite, Chicago aurait été accusé d’avoir contourné le plafond et aurait dû retrancher cette somme de son alignement durant les quatre saisons suivantes.

Au lieu de se faire pénaliser, la direction l’a tout simplement envoyé sur l’île Robidas! Et ce n’est que tout récemment, un an après la fin de son contrat et sans avoir perdu le moindre dollar que Marian Hossa a finalement annoncé sa retraite.

***

Tout cela pour dire que contrairement à la croyance populaire (une fiction entretenue par la précédente administration du CH) Shea Weber n’est plus le capitaine du Canadien. Pour la simple et bonne raison qu’il est devenu un citoyen de l’île Robidas durant l’été 2021 et qu’il le restera jusqu’en juin 2026.

Weber a terminé la dernière campagne de peine et de misère. Il est handicapé par une blessure chronique. Il ne peut plus jouer au hockey.

Entre les saisons 2021-2022 et 2025-2026, il lui restait 12 M$ de salaire à toucher. Il n’était donc pas question qu’il annonce sa retraite. Et s’il l’avait fait, les Predators de Nashville, son précédent employeur, auraient été pénalisés pour un total de 24,5 millions sur leur masse salariale au cours des saisons suivantes.

Shea Weber Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Weber est donc retraité. C’est un secret de polichinelle que personne n’a le droit de répéter. Souvenez-vous de la cohue quand Jonathan Drouin l’a dit l’automne dernier.

Même s’il n’est plus membre du CH, de nombreux amateurs reprochent à Weber de ne pas se présenter au micro pour expliquer sa situation et de ne pas participer aux activités de l’équipe assez souvent. Et incroyablement, des spectateurs l’ont même hué au Centre Bell vendredi soir!

La vérité, c’est que tant que la LNH ne reconnaît pas son incapacité permanente, il n’a rien à gagner à venir marcher sur des oeufs devant les caméras.

La situation de Shea est complexe à plusieurs niveaux, qu’il s’agisse de problèmes d’assurances (salaire) ou de problèmes avec la ligue que nous ne sommes pas prêts à discuter (publiquement) , a expliqué Kent Hughes hier.

(…) Il n’est pas question pour nous de l’empêcher de discuter. Je pense que Shea n’est pas à l’aise de répondre à des questions sans trop pouvoir en dire en ce qui concerne sa blessure (…). Il n’est pas à l’aise d’être placé dans un contexte où on lui dit qu’il peut parler, mais sans aborder sa blessure ni telle ou telle chose. Ce n’est pas un manque de respect de sa part. C’est juste qu’il n’est pas à l’aise avec le contexte , a commenté le DG du Canadien.

***

Il faudra peut-être commencer à s’habituer à la prudence, au silence ou au langage sibyllin des habitants de l’île Robidas. Parce qu’à en juger par les propos tenus par Carey Price, tristement, il semble qu’il ait aussi de fortes chances d’y terminer sa carrière.

Le gardien étoile du CH a expliqué qu’il avait gardé le filet vendredi en se disant qu’il s’agissait peut-être de son tout dernier match. Les sous-entendus formulés cette journée-là par Martin St-Louis, quelques joueurs, de même que par le gérant de l’équipement Pierre Gervais, ont pris une tout autre signification. Tout comme les célébrations qui ont eu lieu dans le vestiaire après le match.

Carey Price et Alexander Romanov se font l'accolade. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Price a encore 31,5 millions de dollars en salaire à toucher au cours des quatre prochaines saisons. La structure de son contrat a avantagé le CH de quelque 10,75 millions au cours des quatre dernières saisons.

Mon genou enfle encore beaucoup. À cause de cela, il y a plusieurs choses qui sont difficiles à exécuter correctement sur la patinoire. (…) Mon opinion honnête, c’est que je ne crois pas que mon état actuel serait soutenable pour toute une saison. J’ai plusieurs questions par rapport à ça , a confié Carey Price.

Jeudi dernier à New York, le gardien du CH a rencontré son chirurgien orthopédiste, le docteur Robert Marx, pour essayer de comprendre pourquoi son genou ne guérit pas. Il dit ne pas avoir obtenu de réponses claires à ses questions lors de sa visite. Si bien qu’il a l’intention d’obtenir une seconde opinion médicale sur son état. Price n’écarte pas la possibilité d’être opéré de nouveau.

Il a tenté de se montrer optimiste en soulignant qu’il a l’intention de se battre pour revenir en force et qu’il lui reste pas mal de temps pour se préparer en vue de la prochaine saison. Mais disons les choses comme elles sont : il y a présentement plus de chances qu’il soit à l’île Robidas qu’au sein de l’alignement partant du CH en octobre prochain.

Quelle tristesse.

***

Dans la même veine, le courageux Paul Byron s’est présenté devant les journalistes en fin de matinée.

Constamment affecté par des blessures, le valeureux attaquant de 33 ans n’a disputé que 102 matchs au cours des trois dernières saisons. Naguère l’un des plus productifs attaquants de la LNH à 5 contre 5, il n’a inscrit que 13 buts et 20 passes durant cette période.

Cette saison, c’est une intervention à une hanche qui l’a contraint à une longue période de rééducation. Il n’a disputé que 27 matchs au cours desquels la hanche (gauche) qu’on lui avait opérée s’est remise à faire défaut et à enfler. Il n’a donc pu conclure la saison avec ses coéquipiers.

Il reste une saison à écouler (3,4 millions) à son contrat et il se dit que l’été qui s’en vient sera celui de sa dernière chance. Lucide, il envisage désormais sa carrière à court terme.

Il me reste quelques mois pour travailler fort. Si je ne suis pas capable de retrouver la forme, j’aurai peut-être une décision difficile à prendre , a-t-il confié.

Au moins, si jamais les choses ne tournent pas comme il le souhaite, Byron ne sera pas seul sur l’île.