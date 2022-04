Le CF Montréal s’impose à la dure contre Atlanta

Un but et une magistrale passe décisive de Kamal Miller contre Atlanta United ont offert une victoire de 2-1 au CF Montréal, qui a égalé un record d’équipe en MLS avec un sixième match de suite sans défaite, samedi, au stade Saputo.

Miller, avec un impressionnant jeu de pieds sur le côté droit à la 82e minute, aurait pu avoir le nom Kamaldinho écrit au revers de son maillot qu’on ne lui en aurait pas tenu rigueur. Son centre a trouvé Joaquin Torres, qui l’a joliment redirigé dans la cage des visiteurs.

Comme à leur premier match de la saison au stade Saputo, les Montréalais n’avaient pas tardé à ouvrir la marque. Dès la quatrième minute, Miller a touché la cible d’une tête tonitruante après un coup franc de Djordje Mihailovic.

On aurait pu croire que, comme le Canadien la veille, le CF Montréal souhaiterait atteindre la dizaine de buts pour Guy Lafleur, qu’on avait salué d’un moment de silence impeccable et auquel on allait encore rendre hommage à la 10e minute avec des fumigènes bleu-blanc-rouge.

Ce sont plutôt les visiteurs qui, comme le Démon blond jadis, ont réalisé des montées inspirées et ont menacé le filet de Sebastian Breza. Comme si le milieu de terrain montréalais n’arrivait pas à se comprendre, des boulevards se sont ouverts pour le joueur désigné Thiago Almada, notamment, dont le tir de loin à la 19e minute a tout juste raté le cadre.

Deux locaux ont été avertis en première mi-temps, Rudy Camacho et Victor Wanyama – ce dernier ratera la visite d’Orlando, samedi prochain. Chaque fois, le coup franc subséquent s’est traduit par des plongeons salvateurs de Breza, d’abord à sa gauche pour détourner la tentative d’Almada, puis pour frustrer Marcelino Moreno dont le tir s’approchait dangereusement de la lucarne.

Comme les hôtes en première mi-temps, Atlanta a frappé tôt au second acte. Quelques crochets dans le coin de la surface de réparation, et Marcelino Moreno arrivait à décocher une frappe qui a caressé le poteau à la droite de Breza, malgré son plongeon, pour ensuite rouler dans le petit filet opposé et créer l’égalité.

Quatre minutes n’étaient pas écoulées depuis le but d’Atlanta que les Montréalais ont bien cru reprendre l’avance. Un coup de pied de coin a failli traverser la ligne du gardien Bobby Shuttleworth, mais Andrew Gutman a réalisé un dégagement à la dernière seconde.

Déjà difficile sur le plan du jeu, le match des milieux montréalais s’est compliqué encore sur le plan disciplinaire en milieu de deuxième mi-temps. Ismaël Koné a lui aussi reçu un avertissement qui lui vaudra une suspension contre Orlando, comme Wanyama. Samuel Piette a remplacé Koné quelques minutes plus tard, et le Québécois fera probablement partie de la solution samedi prochain.

Entreprenants même avant le but de Miller, les visiteurs ont tout tenté en fin de rencontre pour chercher un but égalisateur, comme ils l'avaient fait en mars dernier à Atlanta contre Montréal. Mais une autre intervention de Breza à la 90e minute a permis au stade de souffler un peu et de célébrer, quelques minutes plus tard, trois points gagnés à la dure.