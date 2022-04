Les Astros martèlent les Blue Jays et le partant Yusei Kikuchi

Yusei Kikuchi n'a été d'office que pendant deux manches et deux tiers, accordant quatre points, quatre coups sûrs et trois buts sur balles dans une défaite de 11-7 des Blue Jays aux mains des Astros de Houston, vendredi soir.

Kikuchi sera encore un projet à peaufiner pour l'instructeur des lanceurs des Blue Jays de Toronto, Pete Walker, après cet autre départ décevant.

Le Japonais s'est entendu avec les Blue Jays le 14 mars, après le début du camp printanier, et il travaille étroitement avec Walker pour apporter quelques changements à sa motion.

J'ai beaucoup confiance en Pete et nous avons eu quelques bonnes et franches conversations. Que ce soit à propos de ma motion ou de choses non reliées au baseball, a indiqué Kikuchi. Je pense qu'en continuant à travailler avec Pete, je vais amener beaucoup de succès.

Avant le match de vendredi, Kikuchi avait concédé 11 coups sûrs, 10 buts sur balles et huit points, dont cinq mérités, en 12 manches étalées sur trois départs.

Le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, a mentionné que tout était une question du placement des lancers de Kikuchi. Il a donné 13 buts sur balles en 14 manches de travail, ou quelque chose du genre, a dit Montoyo. Il a de l'étoffe, nous le savons. Il ne place simplement pas bien ses tirs.

La claque de trois points de Jeremy Peña et le circuit de deux points de Yordan Alvarez ont permis aux Astros (11-9) de se distancer en sixième manche. Alex Bregman a réussi une longue balle en solo en première.

Le partant des Astros, José Urquidy (2-1), a alloué quatre points, sept coups sûrs et un but sur balles en cinq manches de travail. Bryan Abreu, Phil Maton, Ryne Stanek et Héctor Neris se sont amenés en relève.

Vladimir Guerrero fils a frappé un circuit de trois points pour les Blue Jays (13-8) alors que Matt Chapman a ajouté une claque de deux points.

Bregman a rapidement fait résonner son bâton aux dépens de Kikuchi. Il a catapulté son offrande dans l'enclos des releveurs des Blue Jays.

Raimel Tapia a créé l'égalité en deuxième manche, lorsqu'il a obtenu un double qui a poussé Chapman au marbre. Alvarez a redonné les devants aux Astros en troisième manche grâce à un simple d'un point. Yuli Gurriel a ajouté un double d'un point et Kyle Tucker a porté la marque à 4-1 en faveur des Astros à la suite d'un sacrifice.

Ce fut la fin des émissions pour Kikuchi. Trent Thornton (0-2), Tayler Saucedo, Trevor Richards, Julian Merryweather, David Phelps et Andrew Vasquez ont tour à tour pris place sur le monticule.