À 20 secondes de la fin du match, Carey Price a coincé son bâton sous son bras, s’est retourné vers le coin de patinoire et a salué, selon toute vraisemblance, sa femme et ses trois enfants.

Rien de si inhabituel depuis son retour au jeu, si ce n’est que ça s’est déroulé en plein match, dans sa zone et que son défenseur passait au même instant en arrière de son filet. Un geste, disons…inédit.

Inédit, un peu comme tout ce qui entoure cette fin de saison pour le célèbre gardien. Ces visites fréquentes à ses enfants pendant les pauses durant les matchs, ces envolées dithyrambiques de ses coéquipiers à son égard, cette visite impromptue à son chirurgien orthopédiste à New York et ce retour ultime pour le dernier match de la saison, une joyeuse victoire de 10-2 du Canadien contre le club-école des Panthers de la Floride.

Déjà, vendredi matin à l’entraînement, Martin St-Louis disait que ce qui va suivre [après le match], j’en ai aucune idée .

On aurait bien aimé poser la question au principal intéressé, mais le gardien a fait faux bond aux membres des médias après le match pour cause d’ambiance très festive dans le vestiaire du CH. On peut le comprendre. Ce ne sera que partie remise de toute façon, l’équipe tenant son bilan de saison dès samedi.

Pierre Gervais, le gérant de l’équipement depuis 35 ans de l’équipe à la retraite depuis vendredi soir, a admis que c’était une possibilité .

Il va faire le point avec ses médecins cet été et on va espérer qu’il puisse jouer encore quelques saisons , a ajouté Gervais.

St-Louis, bien moins loquace, a simplement dit qu’il n’avait aucune idée de ce que l’avenir réservait à Price. Il ne lui a pas parlé de ça, a ajouté l’entraîneur.

Il y avait malgré tout cette ambiance de dernière cène dans les conférences de presse après le match. Sans que la question concerne Price, Pierre Gervais a lancé qu’il était vraiment content pour lui .

« Peu importe qu’il soit le meilleur gardien, c’est une personne extraordinaire. J’ai souvent eu la chance de le côtoyer seul dans le vestiaire le matin. C’est un homme extraordinaire » — Une citation de Pierre Gervais à propos de Carey Price

Gervais a ensuite plongé dans ses souvenirs.

Quand je pense à Carey Price, je pense à Sotchi. Ce gars-là, jamais vu ça. Même mes acolytes, le gars avec moi travaillait pour les Rangers et il disait "C’est qui ce gars-là". Il arrivait le premier, en habit, chapeau de cowboy, tellement concentré. C’était incroyable. À Sotchi, sincèrement, il n’y avait aucun doute dans mon esprit qu’on gagnait la médaille d’or. Carey était invincible , a raconté le sympathique monsieur.

Bref, tout ça pour dire qu’on chante ses louanges, que lui-même se comporte comme un homme conscient de son privilège et qu’il veut en profiter encore un peu, pour une dernière fois, avant de s’en aller.

Mais qui sait au fond? On le saura bien assez tôt.

Plus clair pour l’entraîneur

Martin St-Louis a d’abord confié à RDS tout de suite après la rencontre qu’il était pas mal sûr d’être derrière le banc la saison prochaine .

Moins affirmatif en point de presse, il a simplement convenu que c’est [son] but .

Je voulais finir la saison. Je ne voulais pas commencer à m’occuper de ça, penser à ça. On va avoir des discussions dans les prochaines heures , a-t-il expliqué.

Fait à noter, l’entraîneur par intérim du Canadien ne compte pas déménager sa famille si jamais il prolongeait son association avec le Tricolore.

Sa femme et ses enfants sont demeurés au Connecticut pendant les derniers mois tandis que lui prenait ses pénates au Québec, comme c’est souvent de coutume dans ce milieu, particulièrement lorsqu’un changement a lieu en plein milieu de saison.

Par contre, il est plus rare de voir un entraîneur laissé sa famille derrière lui lorsque son poste devient stable et que l’avenir à moyen terme est plus prévisible. Claude Julien, par exemple, avait rapatrié tout son petit monde dans la province après avoir complété la campagne 2016-2017 en remplacement de Michel Therrien.

Je suis capable de tenir le coup à distance , a-t-il assuré.

St-Louis a relancé le groupe à son arrivée, mais sa vilaine séquence de neuf défaites d’affilée en temps réglementaire est venu ternir la relance. Il conclut son segment de 37 matchs avec une fiche de 14-19-4 et la 24e position au classement général pendant la séquence. Une amélioration, certes, pas de quoi sabrer le champagne non plus.

La prolongation de contrat ne semble toutefois plus qu’une formalité désormais.

St-Louis a confié que le hockey le préoccupait toujours lorsqu’il jouait, même pendant l’été, et qu’il ne croyait pas être bien différent maintenant qu’il dirige l’équipe.

La roue tourne. Je suis sûr que je serai pareil comme entraîneur. J’adore le hockey. Le hockey des séries encore plus. Je vais écouter beaucoup de hockey des séries. Et pas juste comme amateur, si tu vois ce que je veux dire , a-t-il lancé, l’œil goguenard.

On comprend Martin, on comprend.

Sous l’égide du Québécois, certains joueurs ont retrouvé de leur superbe, Cole Caufield en tête de lice. Grâce à son tour du chapeau vendredi soir, le petit Américain finit en tête des marqueurs du CH sous St-Louis avec 35 points, dont 22 buts, en 37 matchs.

Je ne mentirai pas, le début de saison n’a pas été facile. C’était frustrant, c’était difficile. C’est difficile de recevoir des commentaires négatifs. J’ai appris beaucoup cette année à propos de la persévérance et trouver en soi les ressources pour se motiver. Le bruit extérieur peut t’affecter. Ce qui est important est ce que les gens dans la chambre et les entraîneurs pensent de toi. C’est agréable d’être de retour au niveau où tu croyais devoir être , a relevé Caufield, un brin philosophe.

N’empêche que le travail ne fait que commencer pour St-Louis, Kent Hughes et Jeff Gorton. Lorsque le voile sera levé sur l’avenir de Carey Price, la tâche leur sera facilitée. Légèrement. Au moins, tout le monde saura à quoi s’en tenir.

Drôle de façon de conclure une saison. Une saison où le CH a battu son record de défaites en temps réglementaire (49), a accordé le premier but 52 fois, a donné 5 buts et plus 31 fois, a donné 317 buts à l'adversaire, un seuil jamais atteint auparavant.

D’un autre côté, il n’y a là rien d’étonnant si l'on considère les 16 derniers mois vécus par cette équipe. C'est unique, rocambolesque. Pourquoi pas un petit dernier chapitre...