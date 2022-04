Les Maple Leafs battent les Bruins et auront rendez-vous avec le Lightning

William Nylander a inscrit deux buts et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Bruins de Boston 5-2, vendredi soir. Grâce à cette victoire, les Maple Leafs sont assurés d'affronter les doubles champions en titre de la coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, au premier tour des séries.

Les Bruins auront quant à eux rendez-vous avec les Hurricanes de la Caroline.

Ilya Mikheyev, Nick Abruzzese, avec son premier but dans la LNH, et Pierre Engvall, dans un filet désert, ont aussi enfilé l'aiguille pour les Maple Leafs.

Erik Kallgren a stoppé 24 lancers pour les Torontois, qui ont amassé 115 points cette saison, soit 10 de plus que leur ancien record.

Trent Frederic et Jake DeBrusk ont fait scintiller la lumière rouge pour les Bruins, qui ont vu Jeremy Swayman repousser 22 rondelles.

30 buts pour Tkachuk

Brady Tkachuk a récolté un but et une aide et les Sénateurs d'Ottawa ont battu les Flyers de Philadelphie 4-2.

Josh Norris et Travis Hamonic ont fait mouche alors qu'Austin Watson a complété la marque dans un filet désert pour les Sénateurs, qui rateront les séries pour une cinquième saison de suite.

James van Riemsdyk et Owen Tippett ont répliqué pour les Flyers, qui ont conclu l'une des pires campagnes de leur histoire.

Tkachuk a atteint le plateau des 30 buts pour la première fois de sa carrière, touchant la cible en avantage numérique alors qu'il ne restait que 3:22 à écouler au troisième engagement.

Anton Forsberg a repoussé 32 des 34 rondelles dirigées vers lui pour les Sénateurs. Son vis-à-vis chez les Flyers, Martin Jones, a bloqué 32 lancers.