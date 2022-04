Le Canadien conclut sa saison avec une explosion de 10 buts face aux Panthers

Cole Caufield a réussi son premier tour du chapeau et le Canadien a dominé son dernier match de la saison 10-2 face aux Panthers de la Floride, vendredi soir, au Centre Bell.

À la fin de la première période, le CH menait déjà 4-1.

Les Panthers, gagnants du trophée du Président en tant que meilleure équipe de la LNH au cours de la saison, avaient donné congé à plusieurs étoiles de l'équipe.

Les attaquants Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov et Claude Giroux avaient notamment été laissés de côté. De plus, l'attaquant Anton Lundell et le défenseur Gustav Forsling n'ont pas été dépêchés sur la patinoire même s'ils étaient en uniforme.

Le pauvre Jonas Johansson, troisième dans la hiérarchie des gardiens des Panthers, a été envoyé à l'abattoir. Il a effectué 27 arrêts.

Les joueurs du Canadien ont donc offert un léger baume aux partisans, en plus d'y aller d'un feu d'artifice pour le dernier match de la carrière du gérant de l'équipement Pierre Gervais, qui a passé 35 ans au sein de l’organisation.

Les Panthers de la Floride c. le Canadien de Montréal. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Jordan Harris a ouvert la marque seulement 1 minute 57 secondes après le début de la rencontre. Mike Hoffman a inscrit le deuxième but montréalais à 4:18. Seulement 12 secondes plus tard, Caufield portait le pointage à 3-0.

Brendan Gallagher, Mathieu Perreault, Jake Evans, Christian Dvorak et Tyler Pitlick ont aussi trouvé le fond du filet.

Ben Chiarot et Noel Acciari ont compté les deux buts dans Panthers.

Carey Price était de retour devant le filet deux jours après avoir rencontré à New York le médecin qui l'a opéré à un genou cet été. Il a stoppé 37 tirs et a inscrit une première victoire en cinq départs depuis son retour au jeu le 15 avril.

Le Canadien, qui termine la campagne au 32e et dernier rang du classement général de la LNH, procédera à son bilan de fin de saison dès samedi matin. Le directeur général Kent Hughes fera partie des intervenants.

L'entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis n'a pas déjà voulu confirmer vendredi soir que son statut intérimaire serait levé lors du bilan de fin de saison, mais il a indiqué à RDS après le match qu'il s'attendait à être de retour derrière le banc l'an prochain .

Le trophée Jacques-Beauchamp-Molson décerné à Romanov

Le défenseur Alexander Romanov est le lauréat du trophée Jacques-Beauchamp-Molson en tant que `quatrième étoile' chez le Canadien de Montréal cette saison.

Le trophée Jacques-Beauchamp-Molson est remis au joueur ayant eu un rôle déterminant au sein de l'équipe durant la saison régulière, sans toutefois en retirer d'honneur particulier.

Romanov, qui a succédé à Jake Allen, a récolté un total de 46 points lors d'un scrutin organisé auprès des journalistes affectés à la couverture de l'équipe. Il a devancé le gardien Samuel Montembeault (33 points) et l'attaquant Jake Evans (28 points).

À sa deuxième campagne dans la LNH, il a progressé tout au long de la saison, héritant de responsabilités de plus en plus importantes.

En 79 parties, il a inscrit 3 buts et 10 aides. Avant la dernière rencontre de la campagne, vendredi face aux Panthers de la Floride, sa moyenne de temps de jeu était de 20:22.

Romanov, qui est âgé de 22 ans, a été une force tranquille en défensive. Il a dominé l'équipe au chapitre des mises en échec (225) et des tirs bloqués (142).

Le Canadien annoncera samedi le vainqueur de la Coupe Molson.