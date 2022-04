Repêchage de la NFL : Le Canadien John Metchie III choisi au deuxième tour par les Texans

Le Canadien John Metchie III est maintenant un membre des Texans de Houston. L’équipe a sélectionné le receveur du Crimson Tide de l'Université Alabama au deuxième tour, et au 44e rang du repêchage de la NFL, vendredi soir.

Metchie est le premier représentant de l'unifolié à être sélectionné au repêchage de 2022.

Le receveur originaire de l’Ontario avait été considéré comme un potentiel choix de première ronde avant de subir une blessure au genou qui a mis fin à sa saison, le 4 décembre, lors du match de championnat de la conférence SEC.

Mesurant 1,80 m (5 pi 11 po) et pesant 30 kilos (186 lb), Metchie a réalisé 96 attrapés pour des gains de 1142 verges et 8 touchés la saison dernière, avant de subir sa blessure. Il a décidé de ne pas jouer sa quatrième année universitaire.

Metchie a réussi 155 réceptions pour des gains de 2081 verges et 14 majeurs pendant sa carrière à l'Université Alabama. Il a aidé le Crimson Tide à remporter le titre national de la NCAA en 2020.

Metchie a également reçu le trophée Jon Cornish, remis au meilleur joueur canadien dans la NCAA, pour une deuxième année de suite. Il a rejoint le quart des Lions de la Colombie-Britannique Nathan Rourke en tant que seuls joueurs à avoir gagné cet honneur à deux occasions.

Le chemin de Metchie vers la NFL a certainement été long et tortueux.

Il est né à Taïwan, a déménagé au Ghana à un jeune âge et a grandi à Brampton. Il a ensuite déménagé à Hagerstown, dans le Maryland, pour fréquenter la St. James School et a passé une année de troisième cycle à la Peddie School de Hightstown, dans le New Jersey, avant de s'engager à l'Université Alabama.

Son frère aîné, Royce, est demi défensif avec les Argonauts de Toronto tandis que ses deux autres frères, tous deux plus âgés, ont également joué au niveau universitaire canadien.