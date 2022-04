Félix Auger-Aliassime éliminé en quarts de finale à Estoril

Félix Auger-Aliassime s’est incliné en quarts de finale, à Estoril, vendredi. Celui qui s’est présenté au Portugal comme le favori du tournoi a perdu contre l’Américain Sebastian Korda en deux manches de 6-2 et 6-2.

La rencontre s’est disputée en 1 h 29 min. Auger-Aliassime n’a jamais semblé en mesure de déborder son adversaire, qui a été très performant au service.

La 10e raquette mondiale a notamment connu des défaillances sur ses retours et n’a su convertir les rares balles de bris à sa disposition.

Vendredi, Auger-Aliassime avait comblé un retard d’une manche pour défaire l'Espagnol Carlos Taberner 1-6, 6-2 et 6-2 au deuxième tour.

Le Québécois avait profité d'un laissez-passer au tour initial.

En demi-finales, Korda se mesurera à son compatriote américain Frances Tiafoe, qui a dû livrer une bataille de presque 3 heures pour se défaire de l'Espagnol Alejandro Davidovich en trois manches de 7-6(7/5), 5-7 et 7-5.

Dans l'autre partie du tableau, le Français Richard Gasquet est tombé dans l'après-midi face à l'Argentin Sebastian Baez en trois manches de 3-6, 6-1 et 6-4. Pour une place en finale, Baez affrontera l'Espagnol Albert Ramos, tenant du titre à Estoril et vainqueur de son compatriote Fernando Verdasco par la marque de 6-2 et 6-2