Vanessa Gilles à l’aube d’une saison où tout est à créer

En entrevue à CBC cette semaine, la Québécoise a admis que les objectifs des joueuses et de l’organisation sont élevés pour son équipe d’expansion.

Nous voulons être meilleures que toutes les autres équipes d’expansion ont été, dit-elle sans détour. Le défi que l’on s’est donné, c’est de faire les éliminatoires à la fin de la saison. On travaille pour ça, ce ne sera pas parfait, mais je sens que nous sommes une bonne équipe.

La joueuse ne cachait pas son enthousiasme sur les médias sociaux quelques heures avant l'affrontement.

Qui d'autre est emballé par ce premier match historique à domicile? a-t-elle écrit.

Le désir de l’équipe d’être compétitive dès sa première saison se ressent dans la qualité des joueuses qui ont été recrutées. Outre Vanessa Gilles, dont le contrat avec les Girondins de Bordeaux a été racheté par l'Angel City FC, on retrouve aussi la milieu de terrain Savannah McCaskill et l’attaquante Christen Press, double championne de la Coupe du monde qui jouait à Manchester United.

Toutes les joueuses arrivent avec leur bagage et leur expérience, mais se retrouvent aussi au sein d’une équipe ou tout est à créer.

La beauté d’être une nouvelle équipe, c'est que tout le monde est devant une page blanche, souligne la joueuse originaire de Châteauguay. Habituellement, quand tu arrives dans une équipe, il y a déjà des groupes et des routines auxquels on doit s’adapter. C'est rafraîchissant de les créer ensemble, de se faire notre propre routine et de voir ce que tout le monde peut apporter individuellement au groupe. Heureusement, tout le monde a la même façon de voir les choses. Je crois que ce sera une belle saison.

Vanessa Gilles au centre Photo : Twitter du Angel City FC

Lorsqu’elle s’est jointe à l'Angel City FC en décembre dernier, Vanessa Gilles n’a pas caché que les valeurs d’égalité et d’inclusion prônées par ses célèbres propriétaires l’ont convaincue de quitter Bordeaux.

Les noms des actrices Eva Longoria et Natalie Portman, de même que celui de la joueuse de tennis Serena Williams, sont les premiers cités lorsqu’il est question des propriétaires de l’équipe de Los Angeles, mais il faut aussi souligner que 13 anciennes de l’équipe nationale américaine y détiennent des parts.

Le premier chapitre de cette nouvelle aventure pour Vanessa Gilles et l'Angel City FC sera webdiffusé sur le site de Radio-Canada Sports dès 22 h 30 (HAE) avec Olivier Tremblay à la description et Valmie Ouellet à l'analyse.