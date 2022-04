Patrice Bergeron marque le 400e but de sa carrière

Patrice Bergeron a inscrit un tour du chapeau jeudi soir et a marqué son 400e but dans une victoire convaincante des Bruins de Boston 5 à 0 sur les Sabres de Buffalo.

Les Bruins ont écrasé les Sabres en marquant deux buts en deuxième période et trois en troisième.

Patrice Bergeron a inscrit les deux buts des siens en deuxième, avec ses 23e et 24e de la saison.

Le capitaine des Bruins a ensuite marqué le 5e but de son équipe, son 25e de la saison, le 400e but de sa carrière, à 17:47 de la troisième. Il a accepté une passe de Charlie McAvoy et a décoché un tir du poignet précis.

Un exploit célébré par tous ses coéquipiers. C'était le 8e tour du chapeau de sa carrière.

Bergeron a en plus récolté une passe dans le match.

Il est le quatrième joueur de l'histoire des Bruins à franchir ce cap, après Johnny Bucyk, Phil Esposito et Rick Middleton.

Ce qui est incroyable, c'est que je les ai tous marqués avec les Bruins, a rappelé Bergeron. C'est ce que je retiens d'abord. C'est une belle aventure que je vis avec cette équipe, et ça n'arrive pas souvent. J'en suis très fier.

Linus Ullmark a repoussé les 37 tirs dirigés contre lui par son ancienne équipe pour obtenir son premier blanchissage de la saison.

C'était la 51e victoire des Bruins, une quatrième d'affilée. Ils s'approchent à un point du Lightning de Tampa Bay au troisième rang de la section Atlantique.

Les autres buts ont été inscrits par David Pastrnak (40e) et Taylor Hall (20e).

Les Sabres de Buffalo ont subi une 39e défaite.

Les Sénateurs blanchis

Le dernier match à domicile des Sénateurs d'Ottawa cette saison s'est conclu par une défaite de 4-0 face aux Panthers de la Floride. Après quatre victoires d'affilée.

Carter Verhaeghe a réussi deux buts, ses 23e et 24e, tandis que Sam Reinhart (33e) et Sam Bennett (28e) ont aussi marqué. Spencer Knight a récolté le deuxième jeu blanc de sa carrière, faisant 27 arrêts.

Filip Gustavsson a bloqué 26 tirs.

Assurés du meilleur dossier dans l'Est, les Panthers ont donné un répit à Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov, Claude Giroux, MacKenzie Weegar et Gustav Forsling, notamment.

Ottawa va conclure la saison vendredi à Philadelphie, tandis que les Panthers affronteront le Canadien à Montréal.