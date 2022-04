NFL: le secondeur Travon Walker est repêché 1er au total, par les Jaguars

Rapide, athlétique et polyvalent, l'athlète de 1,96 m (6 pi 5 po) et 124 kg (275 livres) est reconnu pour son très haut potentiel. Il est originaire de Thomaston en Georgie, au sud d'Atlanta. Membre d'une brigade à haute rotation avec les Bulldogs, Walker a tout de même récolté six sacs du quart l'an dernier.

Le club le perçoit comme étant à l'aube d'une percée et veut bien l'entourer. Cela s'est déjà manifesté avec l'embauche des receveurs Evan Engram, Christian Kirk et Zay Jones, comme joueurs autonomes.

Jacksonville avait aussi repêché en premier l'an dernier, choisissant le quart Trevor Lawrence. C’est la quatrième fois qu’un club soit le premier à choisir deux années de suite.

Le directeur général, Trent Baalke, penchait vers Walker depuis des mois. Il a dit que le nouvel entraîneur Doug Pederson soutenait pleinement ce choix.

Au 2e rang, les Lions de Detroit sont restés dans leur coin de pays avec l'ailier défensif Aidan Hutchinson, un ancien Wolverine.

Hutchinson a terminé 2e au scrutin du Heisman en 2021. Il a établi un record de l'Université du Michigan en amassant 14 sacs du quart.

Ensuite, les Texans de Houston ont repêché l'ailier défensif Derek Stingley de LSU, dont la saison dernière a été ternie par des blessures.

Choisi quatrième par les Jets de New York, Ahmad Gardner a été l’un des artisans de la percée des Bearcats au niveau national.

En trois ans dans la NCAA, Gardner n'a pas concédé de touché à un joueur qu'il couvrait.

Je suis le meilleur demi de coin disponible avait dit Gardner, la semaine dernière.

Au cinquième rang, les Giants de New York ont sélectionné l'ailier défensif Kayvon Thibodeaux (Oregon), considéré très explosif - d'autant plus qu'il fait six pieds cinq et 258 livres.

Lui aussi a eu sa part de blessures, par contre.

Pour la première fois depuis 1991, il n'a pas eu de joueur offensif parmi les cinq premiers choisis d'un repêchage de la NFL.