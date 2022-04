Les 76ers mettent fin à la saison des Raptors avec une écrasante victoire

Après une première demie débridée mais équilibrée, les Raptors ont perdu le nord au troisième quart et ne s'en sont jamais remis. Les 76ers, qui ne menaient que par un point après 24 minutes de jeu, ont dominé les Torontois 37-17 au retour de la mi-temps pour prendre le large. Ils n'ont plus regardé en arrière par la suite.

La vedette des Sixers Joel Embiid a inscrit 33 points et 10 rebonds dans la victoire des siens, appuyé par James Harden (22 points) et Tyrese Maxey (25). Le Camerounais a ainsi pu venger sa défaite crève-cœur subie aux mains des Raptors à Toronto en demi-finale de conférence en 2019. Il avait alors vu Kawhi Leonard inscrire le panier décisif sous son nez lors du match ultime.

Embiid a d'ailleurs célébré la victoire de plus en plus certaine des 76ers en faisant l'avion d'un bout à l'autre du terrain après avoir porté la marque à 119-90 en fin de quatrième quart. Les partisans des Raptors l'ont d'ailleurs hué copieusement sur la séquence.

Joel Embiid et les 76ers ont vengé jeudi soir leur élimination en demi-finale de conférence aux mains des Raptors en 2019. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Dans le camp des Raptors, Chris Boucher a connu le meilleur match de sa carrière en séries éliminatoires avec 25 points, un nouveau sommet personnel, et 10 rebonds. Pascal Siakam (24 points), Scottie Barnes (18) et Gary Trent fils (19) ont aussi contribué offensivement, mais leur apport n'a pas suffi pour effacer les ratées défensives de l'équipe torontoise.

Le manque d'adresse des Raptors s'est aussi avéré très coûteux. Les 76ers ont réussi 58% de leurs tirs et 40% de leurs tentatives du centre-ville contre de faibles taux de succès de 39,3% et 20% pour Toronto dans ces mêmes catégories.

Dans l'ensemble, les Torontois ont accepté la défaite avec grâce. Ils ont reconnu qu'ils n'en ont pas fait assez, au retour de la mi-temps en particulier, pour devenir la quatrième équipe de l'histoire de la NBA à forcer la tenue d'un septième match après avoir perdu les trois premiers duels d'une série. Mais l'emphase a surtout été mise sur les leçons à tirer de ces premiers pas en séries des nombreux jeunes joueurs qui forment le noyau de l'équipe.

Évidemment, [la défaite] fait mal. C'est dur de penser à la saison. Je pense que je vais avoir besoin de deux semaines au moins pour prendre la mesure d'où nous nous sommes rendus et du fait que nos joueurs se sont présentés tous les soirs , a dit Chris Boucher.

J'ai l'impression qu'on a beaucoup appris. Le fait qu'on a fait les séries, qu'on a tiré de l'arrière 0-3 et qu'on est revenus [à 2-3], je pense que ça prouve le niveau de caractère et de hargne que nous avons. Ce que cette équipe a traversé cette année n'a pas été facile. C'est un groupe spécial.

Après avoir raté les séries éliminatoires l'an dernier et parlé au quatrième rang du repêchage de la NBA, les Raptors n'étaient pas destinés à faire un bout de chemin en séries cette année. Leurs 48 victoires en saison régulière et leur tenue globale contre les 76ers au premier tour a constitué une belle surprise.

Je pense que nous avons franchi plusieurs étapes , a reconnu à son tour Pascal Siakam.

On a connu des hauts et des bas cette saison, mais on s'est beaucoup amélioré. Connaissant l'équipe, la direction et les gens que nous avons dans cette organisation, je sais que le but sera de continuer à s'améliorer et de faire en sorte que nous soyons meilleurs l'an prochain.

Au deuxième tour des séries, les 76ers affronteront le Heat de Miami et l'ancien Raptor Kyle Lowry. Les Bucks de Milwaukee croiseront quant à eux le fer avec les Celtics de Boston.