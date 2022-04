Au troisième essai, les 76ers éliminent les Raptors

Les Raptors croyaient pouvoir réaliser l'impensable : gagner leur série contre les 76ers de Philadelphie après avoir perdu les trois premiers duels. Toronto s'est toutefois incliné 132-97 dans le sixième match et sa saison a pris fin, jeudi soir.

Après une première demie débridée mais équilibrée, les Raptors ont perdu le nord au troisième quart et ne s'en sont jamais remis.

Les 76ers ne menaient que par un point après 24 minutes, 62-61. Chris Boucher avait notamment marqué 19 points en première demie, alors que les Raptors profitaient d'un avantage aux rebonds offensifs de 10 contre un seul pour Philadelphie.

Mais le troisième quart a été cauchemardesque pour les Torontois. Les Sixers ont pulvérisé les Raptors 37-17 pendant ces 12 minutes et n'ont jamais regardé en arrière au quatrième quart.

Joel Embiid a inscrit 33 points et 10 rebonds dans la victoire, bien appuyé par James Harden (22 points) et Tyrese Maxey (25 points), plus discrets dans les deux défaites des Sixers.

Chris Boucher a terminé la rencontre avec 25 points, un sommet pour les Torontois, un de plus que Pascal Siakam (24). Scottie Barnes (18) et Gary Trent fils (19) ont aussi contribué offensivement, mais c'est surtout la défense des Raptors qui a été incapable d'arrêter les Sixers en deuxième demie, accordant au total 70 points.

Les participants au deuxième tour dans l'Est sont désormais connus.

Philadelphie affrontera le Heat de Miami alors que les Bucks de Milwaukee affronteront les Celtics de Boston. Ces quatre équipes étaient les quatre premières têtes de série dans l'Est.