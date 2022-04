Quand des événements imprévisibles viennent leur compliquer l’existence, les francophones disent que « c'est la vie ». Les anglophones entretiennent aussi un rapport amusant avec la fatalité. Quand la malchance les frappe, ils utilisent souvent l’expression « shit happens ». Et cela nous mène tout droit, vous l’aurez deviné, au bilan de la saison catastrophique du Canadien...

Pour les fatalistes, le Canadien a simplement été submergé par une invraisemblable vague de blessures cette saison. Selon cette théorie, c’est ce qui explique qu’une formation ayant participé à la finale de la Coupe Stanley soit devenue, en un claquement de doigts, l’une des plus médiocres de son époque.

Ce n’est pas faux.

Les joueurs du Canadien ont raté plus de 700 matchs en raison de blessures, ce qui constitue un record non officiel de l’histoire de la LNH. Depuis plusieurs années, cette statistique est compilée de manière plus ou moins uniforme par les équipes de la ligue. Avant cette année, ce sont les Kings de Los Angeles de 2003-2004 qui détenaient la marque du plus grand nombre d’absences en une saison (629).

Carey Price a disputé seulement quatre matchs. Et on le sait, à elle seule, l’absence de Price suffit normalement à couler le CH. L’organisation a eu recours à six gardiens(!), dont Andrew Hammond(!!!). Quand votre gardien le plus utilisé de la saison (Samuel Montembeault) provient du ballottage, c’est généralement signe que la route a été cahoteuse.

Shea Weber, à la fois capitaine et stabilisateur de la défense, a été contraint à la retraite l’été dernier. Et le défenseur le plus fiable de la dernière saison, Joel Edmundson, a raté près de 60 matchs.

L'ex-directeur général du Canadien Marc Bergevin en compagnie du capitaine Shea Weber, qui n'a pas joué cette saison. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Le groupe d’attaquants a aussi été constamment été décimé. Nick Suzuki est d’ailleurs le seul joueur de l’équipe à avoir pris part à toutes les rencontres. Et derrière lui, parmi le groupe d’attaquants, le deuxième homme de fer est Jack Evans, qui a raté seulement dix matchs.

Il est clair qu’aucune autre équipe n’aurait pu survivre à pareil carnage. Il faudrait ne rien connaître au hockey pour arguer le contraire.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le présent bilan ne s’attarde pas, ou très peu, au rendement individuel des joueurs.

***

Cela dit, la fatalité des blessures n’explique pas tout. Si cela avait été le cas, il aurait suffi de soigner tout le monde et de préparer le prochain camp d’entraînement comme si de rien n’était pour s’attendre à retrouver une équipe compétitive.

Pour dresser un portrait plus juste de la saison qui s’achève, il faut plutôt parler d’une organisation dysfonctionnelle qui a eu la malchance d’être frappée, de surcroît, par un tsunami de blessures. En d’autres mots, le CH était un peu comme un patient en détresse respiratoire qu’on aurait échappé de sa civière en l’emmenant au bloc opératoire. Ça allait mal bien avant qu’il ne touche le plancher.

Pour être juste, il faut se rappeler que même avec sa formation complète, le Canadien aurait probablement raté les séries éliminatoires cette saison.

D’ailleurs, si le CH n’avait pas été sauvé deux années de suite par la pandémie et les remaniements rocambolesques des divisions, des calendriers et des formats des séries (c’est la vie!), il y a fort à parier que l’organisation montréalaise aurait été exclue du tournoi printanier pour la sixième fois en sept ans.

On parlait déjà du pire quinquennat de l’histoire du CH il y a deux ans. Il y a de sérieux problèmes de fond que la pandémie avait maquillés et qui ont tout simplement ressurgi au cours des derniers mois.

Quand une organisation de la LNH fonctionne à plein régime, son DG n’est pas forcé d’écouler sa dernière année de contrat et ne se fait pas virer 23 matchs après avoir pris part à la finale de la Coupe Stanley.

Dans une organisation normale, on ne congédie pas deux entraîneurs en moins d’une année de calendrier. Et surtout, on ne congédie pas un entraîneur (Dominique Ducharme) sept mois après lui avoir consenti un contrat de trois ans.

Dans une organisation bien administrée, on ne laisse pas partir son centre numéro un (Phillip Danault) en lui donnant une tape dans le dos et en lui souhaitant bonne chance. Et on ne se fait pas voler son centre numéro trois (Jesperi Kotkaniemi), trois ans après en avoir fait la troisième sélection du repêchage.

Bref, on ne parle pas d’un bateau de croisière tranquille qui aurait soudainement été torpillé.

***

Vendredi soir, cette interminable saison 2021-2022 appartiendra enfin au passé.

Jeff Gorton et Kent Hughes ont eu le temps de se familiariser avec leur nouvel environnement. Et ils ont conclu des marchés intéressants en échangeant des joueurs convoités en Ben Chiarot et Artturi Lehkonen.

L'entraîneur-chef par intérim du Canadien, Martin St-Louis (au centre), est entouré du vice-président aux opérations hockey, Jeff Gorton (à gauche), et du directeur général Kent Hughes (à droite). Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Ils entreprennent maintenant la phase cruciale de leur mandat avec les cartes qu’on leur a laissées. Et ce ne sera pas évident.

Leur administration est plus directe et plus transparente que la précédente, mais il est encore trop tôt pour prédire s’ils feront mieux que Marc Bergevin. Et bien malin celui qui pourra prédire combien de temps il leur faudra pour transformer la culture de l’organisation et redonner aux partisans une équipe capable de participer régulièrement aux séries éliminatoires.

Les nouveaux administrateurs du Canadien sont notamment aux prises avec une incroyable quantité de contrats lourds et difficiles à échanger dans un contexte de quasi-gel du plafond salarial.

La position-clé de gardien monopolise près de 13,4 millions $ en vue de la prochaine campagne. Mais Carey Price, à qui il reste quatre saisons à écouler à raison de 10,5 M$ par an, est grandement fragilisé. Il n’est pas loin du bout du rouleau. Et Jake Allen, qui aura 32 ans, s’est sérieusement blessé deux fois au cours des derniers mois. Par ailleurs, Allen n’est pas un gardien numéro un.

Le CH est donc à découvert à la position la plus importante et la plus difficile à combler.

***

En défense, le CH doit se départir de Jeff Petry, dont la famille ne semble plus vouloir vivre à Montréal.

Or, Petry a 34 ans et encore trois années de contrat à écouler, à raison de 6,25 millions $ par saison. Sur le plan sportif, il vient de connaître une saison absolument gênante qui a considérablement fait chuter sa valeur sur le marché. Et sur le plan personnel, quand le CH traversait ses pires moments en première moitié de calendrier, Petry s’est comporté en leader négatif. Aux quatre coins de la ligue, cela a été noté.

Joel Edmundson, David Savard et Alexander Romanov formeront le noyau en défense la saison prochaine. Plusieurs jeunes arrières cogneront à la porte, comme Kaiden Guhle, Justin Barron, Arber Xhekaj et Matthias Norlinder.

Il faudra leur faire de la place puisque c’est en plein l’objectif d’une reconstruction. En même temps, il faut du temps pour développer un bon défenseur de la LNH et il faudra s’armer de patience avant que les nouveaux venus soient capables d’offrir un rendement constant.

***

Du côté de l’attaque, il sera aussi difficile de dégager une marge de manœuvre financière parce que plusieurs contrats sont loin d’être alléchants.

Pour des raisons sportives ou autres, les contrats de Mike Hoffman (2 ans à 4,5 millions $), Jonathan Drouin (1 an à 5,5 millions $), Paul Byron (1 an à 3,4 millions $), Joel Armia (3 ans à 3,4 millions $), Christian Dvorak (3 ans à 4,45 millions $) ne feront pas accourir les autres DG de la ligue.

Pour l’instant, il faut par ailleurs accorder le bénéfice du doute à Brendan Gallagher, dont l’impact et la production se sont littéralement effondrés au moment où débutait son contrat de 6 ans totalisant 39 millions $. Si Gallagher s’avérait incapable de reprendre le taureau par les cornes après un été d’entraînement normal, cela constituerait un problème de taille pour les nouveaux patrons de l’organisation.

Brendan Gallagher Photo : Reuters / Eric Bolte

***

Le Canadien jouira d’une position avantageuse au repêchage en plus de détenir sept choix lors des trois premiers tours. Or, ce privilège vient avec de grandes responsabilités. Ce repêchage sera crucial pour la relance de l’organisation. Il n’y aura pas de place pour l’erreur, surtout avec la première sélection que fera le Canadien.

En termes d’efficacité, le département de recrutement amateur du CH se situe dans le dernier tiers de la LNH depuis 13 ans. La nouvelle direction de l’équipe doit s’assurer que les nouveaux directeurs du recrutement amateur, Martin Lapointe et Nick Bobrov, réussiront cette délicate mission.

Le fait de repêcher l’un des trois meilleurs espoirs disponibles permettra vraisemblablement au Canadien d’insérer un autre jeune dans son alignement la saison prochaine.

Les exemples récents de Jack Hughes et d’Alexis Lafrenière (et même les premières années de Kotkaniemi à Montréal) nous ont toutefois enseigné qu’il faudra probablement plusieurs années avant que cet espoir puisse assumer des responsabilités importantes.

***

Bref, quand on analyse la situation dans son ensemble et que l’on constate la taille du chantier qui se dresse devant Jeff Gorton et Kent Hughes, il est difficile que croire que le Canadien soit sorti du bois. En fait, l’organisation s’apprête probablement à s’y engouffrer à nouveau, mais sur un sentier plus intéressant.

On ne peut pas faire pousser une fleur plus rapidement en tirant dessus. Et beaucoup de jeunes se grefferont à cette équipe. Ce sera un passage obligé.

Des collègues ont sursauté l’autre jour quand j’ai émis l’hypothèse que le CH puisse être dans la course à l’obtention de Connor Bedard la saison prochaine. Un peu comme les Rangers de Jeff Gorton (qui se trouvaient pourtant dans une position plus avantageuse que le CH) ont pu mettre la main sur les 2e et 1er choix des séances de 2019 (Kaapo Kakko) et 2020 (Alexis Lafrenière).

Par le temps qui court, il y a sans doute très peu de partisans des Rangers qui regrettent ces années de reconstruction bien planifiées et bien exécutées.