Le Canada éliminé en quarts de finale du mondial U-18 de hockey

Le Canada se dirigeait vers la victoire lorsque Connor Bedard a inscrit son deuxième filet du match en milieu de troisième période pour faire 5-3.

La Finlande a cependant provoqué la prolongation avec deux buts rapides en fin de partie.

Aleksanteri Kaskimaki a trouvé le fond du filet avec 4:17 à écouler au cadran pour rétrécir l'écart à 5-4, puis Kasper Halttunen a créé l'égalité en supériorité numérique avec 1:43 à jouer.

Nous devions être plus disciplinés aujourd'hui, a confié Bedard après le match. La Finlande est très talentueuse, et elle peut facilement marquer deux buts en deux minutes, et c'est ce qu'elle a fait. C'est difficile à avaler.

Le Canada avait entamé ce tournoi présenté à Kaufbeuren et à Landshut, deux villes situées en Bavière, en Allemagne, en tant que champion en titre.

Le Canada a décroché 22 médailles d'or à la Coupe Hlinka Gretzky, un tournoi U-18 qui se déroule pendant l’intersaison dans les rangs juniors et qui n'est pas sanctionné par l'IIHF, comparativement aux quatre titres acquis au mondial U-18.

Bedard, qui est âgé de 16 ans, est pour l'instant le favori pour être sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH en 2023. Il était le seul joueur de retour avec l'équipe canadienne après sa conquête de l'or l'an dernier.

Kocha Delic, Connor Hvidston et Brayden Schuurman ont complété la marque pour le Canada. Reid Dyck a repoussé 29 des 35 tirs décochés vers lui.

Tommi Mannisto a aussi noirci la feuille de pointage du côté des Finlandais. Topias Leinonen a savouré la victoire après avoir effectué 24 arrêts.