Félix Auger-Aliassime remporte non sans peine son premier match à Estoril

Félix Auger-Aliassime a effacé un retard d’une manche pour défaire l'Espagnol Carlos Taberner 1-6, 6-2 et 6-2 au deuxième tour d’Estoril, au Portugal, jeudi.

Détenteur d'un laissez-passer au premier tour, le Québécois, favori du tournoi, a éprouvé toutes sortes d'ennuis à trouver son rythme en première manche, au cours de laquelle Taberner, repêché à la suite des qualifications, a inscrit trois bris en quatre occasions.

Auger-Aliassime, 10e raquette mondiale, s'est ressaisi par la suite. Taberner a aussi été erratique au service, accordant 11 balles de bris dans les deux dernières manches, dont cinq ont été remportées par son adversaire.

Auger-Aliassime a réussi quatre as contre aucune double faute dans ce duel et il a mis 79 % (57 sur 72) de ses premières balles en jeu, et remporté le point dans 60 % (34 sur 57) des échanges qui ont suivi

Au troisième tour, il affrontera le vainqueur du duel entre le Français Benjamin Bonzi et l'Américain classé 8e Sebastian Korda.