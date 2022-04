La NWSL de retour à Radio-Canada Sports

Au total, 12 équipes constituent la ligue professionnelle féminine la plus importante aux États-Unis. Le Courage de la Caroline du Nord est l’une des puissances. L’équipe a remporté trois fois le NWSL Shield (2017, 2018 et 2019), attribué à l’équipe présentant la meilleure fiche en saison, et deux fois les éliminatoires (2018 et 2019).

En 2021, le Courage a connu de durs moments hors du terrain avec le congédiement de l’entraîneur-chef Paul Riley, visé par des allégations de harcèlement sexuel. Deux joueuses, Sinead Farrelly et Meleana Shim, l’avaient accusé publiquement.

Cette saison encore, le Courage pourra compter sur l’extraordinaire milieu de terrain brésilienne Debinha.

L’internationale française Valérie Gauvin, qui jouait pour le club anglais d’Everton, où elle a marqué 17 buts en 37 matchs, s’est aussi ajoutée au groupe. Il faudra également surveiller une autre nouvelle venue à l’attaque, la jeune Brésilienne Kerolin Nicoli.

La défense de la Caroline comptera sur l’expérimentée Malia Berkely, membre de l’équipe américaine médaillée de bronze aux Jeux olympiques à Tokyo et prêtée par les Girondins de Bordeaux en première division française.

Même si l’équipe de la Caroline a accumulé les succès au fil des années, elle devra se méfier de cette nouvelle venue dans le championnat qu’est l’Angel City FC, équipe détenue à 100 % par des femmes, parmi lesquelles on retrouve les actrices Natalie Portman et Eva Longoria, les joueuses de tennis Serena Williams et la légendaire Billie Jean King, la championne de ski Lindsey Vonn, sans oublier la footballeuse Mia Hamm.

Cette équipe d’expansion n’a pas lésiné sur les moyens en allant chercher des joueuses de haut calibre comme la milieu américaine Savannah McCaskill et la défenseuse et médaillée d’or olympique canadienne Vanessa Gilles, qui jouait en France, à Bordeaux.

La plus grosse prise est sans conteste l’attaquante américaine Christen Press, double championne de la Coupe du monde qui jouait à Manchester United. Selon le LA Times, son contrat de deux ans assorti d’une année d’option est d’une valeur de 550 000 $, ce qui en ferait la joueuse la mieux payée de l’histoire de la NWSL.

Bon début de saison!

