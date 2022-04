Kyle Connor établit un record dans la victoire des Jets de Winnipeg

Eric Comrie a réalisé 34 arrêts et a enregistré le premier blanchissage de sa carrière dans la LNH et Kyle Connor s'est distingué à l'attaque pour permettre aux Jets de Winnipeg de surclasser les Flyers de Philadelphie 4-0, mercredi.

Âgé de 26 ans, d'Edmonton, Comrie disputait un 27e match dans la LNH et obtenait un 15e départ avec les Jets cette saison.

Kyle Connor a marqué un but et a récolté deux passes pour établir un record d'équipe pour les points marqués en une saison.

Sa récolte de 92 points surpasse les deux saisons de 91 points du capitaine de l'équipe, Blake Wheeler, en 2017-2018 et en 2018-2019.

Nikolaj Ehlers et Wheeler ont chacun obtenu un but et une passe. Pierre-Luc Dubois a inscrit son 28e but de la saison, soit un sommet personnel pour le joueur de centre québécois de Sainte-Agathe-des-Monts.

Les Flyers ont été blanchis pour une sixième fois cette saison.

Alors qu'il disputait seulement sa cinquième rencontre dans la LNH, le gardien recrue Felix Sandstrom a stoppé 23 des 26 en direction du filet des Flyers.