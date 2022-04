Alexander Zverev battu d’entrée à Munich par un Danois de 18 ans

Holger Rune l'a emporté en deux manches de 6-3 et 6-2 en 1 h 39, mercredi.

Rune a fait rapidement le bris pour mener 3 jeux à 0. À 5-3, après avoir dilapidé quatre balles de manche sur autant de fautes directes et une cinquième sauvée par Zverev, le jeune Danois de 18 ans a empoché la première manche 6-3 sur la sixième, d'une volée gagnante.

Sur sa lancée, Rune a pris d'entrée le service de Zverev au début de la seconde manche pour mener 2-0 et s'octroyer même plusieurs balles de 3-0. Il a pris une seconde fois dans cette manche le service de son adversaire, pour mener 5-1 et finalement battre le no 3 mondial 6-3 et 6-2, à la surprise générale.

Zverev, visiblement déçu, n'a pas pu s'empêcher de dénigrer l'effort de son adversaire du jour.

C'était mon pire match des cinq, six, sept dernières années, a commenté Zverev après la rencontre. C'est un bon joueur, mais j'aurais perdu contre n'importe qui aujourd'hui.

De son propre aveu, Rune ne pensait pas s'imposer si facilement.

J'ai beaucoup de respect pour lui, et je ne m'attendais évidemment pas à gagner en deux manches, avec un score pareil , a-t-il commenté après sa victoire sur le double vainqueur du tournoi (2017, 2018).

Vainqueur pour la première fois de sa carrière d'un joueur du top 10 à l'avant-veille de ses 19 ans, Rune rencontrera en quarts de finale le Finlandais Emil Ruusuvuori (63e au classement mondial).

Dans l'après-midi, le tenant du titre, le Géorgien Nikoloz Basilashvili (20e au monde), a éliminé le Bélarusse Iliya Ivashka (44e) en trois manches de 3-6, 6-2 et 6-4 en un peu moins de deux heures.

Il affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic (38e), le récent quart de finaliste à Indian Wells et à Miami, qui s'est qualifié en sortant en deux manches 6-2, 6-4 l'Allemand Daniel Altmaier.

À Estoril, en attendant jeudi le premier match du Québécois Félix Auger-Aliassime, favori du tournoi ATP 250, l'Américain Frances Tiafoe (no 5) a battu le Portugais Nuno Borges en trois manches de 7-6 (7/4), 4-6 et 6-0.

Après avoir pu directement au deuxième tour, Auger-Aliassime affrontera jeudi pour son entrée en lice le qualifié espagnol Carlos Taberner, no 92 au classement mondial.

Résultats du tournoi ATP 250 de Munich, mercredi:

Premier tour:

Alejandro Tabilo (CHI) bat Christian Garín (CHI/no 5) 6-3, 6-4

6-3, 6-4 Botic van de Zandschulp (NED/no 8) bat Brandon Nakashima (USA) 7-6 (7/3), 6-3

bat Brandon Nakashima (USA) 7-6 (7/3), 6-3 Egor Gerasimov (BLR) bat John Millman (AUS) 4-6, 6-2, 6-2

Deuxième tour:

Miomir Kecmanovic (SRB/N.7) bat Daniel Altmaier (GER) 6-2, 6-4

Résultats du tournoi ATP 250 d'Estoril, mercredi:

Deuxième tour: