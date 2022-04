Les Raptors convaincus de pouvoir écrire l’histoire

En retard 0-3 dans leur série de premier tour contre les 76ers de Philadelphie, les Raptors de Toronto s'attaquaient à une mission impossible la fin de semaine dernière. Vainqueurs des deux derniers matchs, ils croient maintenant, plus que jamais, qu'ils peuvent réaliser l'exploit de devenir la première équipe de la NBA à gagner une série après avoir perdu les trois premiers duels.

Si quelqu'un pouvait le faire, ce serait nous, non? a dit Nick Nurse, l'entraîneur des Raptors, en conférence de presse mercredi, la veille du sixième duel entre Toronto et Philadelphie.

Le tacticien de 54 ans est encouragé par les derniers résultats des siens et il estime aussi que son équipe a plus de chances que qui que ce soit de parvenir à écrire une page d'histoire dans la NBA puisqu'elle n'a rien à perdre .

Les attentes sont assez basses. Pas super basses, mais assez basses , a-t-il concédé, ce qui est tout l'inverse des 76ers, qui ont transigé pour le joueur étoile James Harden en cours de saison et n'ont pas caché leurs intentions de prétendre au titre cette saison.

Le vétéran Chris Boucher a pour sa part évalué que le fait que les Raptors forment une très jeune équipe joue en leur faveur.

Quand tu réalises qu'on est beaucoup de jeunes – la moitié de l'équipe, même plus, n'a jamais fait les [séries] – tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. On a beaucoup de talent, alors je pense que c'est juste des surprises. Dans l'histoire, [revenir de] 0-3, c'est jamais arrivé, mais je pense qu'on n'a jamais vu une équipe aussi jeune qui joue aussi bien aussi , a-t-il dit.

Victorieux 110-102 samedi à Toronto et 103-88 lundi à Philadelphie, les Raptors ont enfin trouvé leur erre d'aller, estime également le Montréalais.

J'ai l'impression qu'on a toujours besoin de quelques claques au visage avant de bien se mettre à jouer, a-t-il renchéri. Je pense que le match no 3 nous a beaucoup aidés à réaliser ce qu'on doit faire. Perdre comme cela nous a ouvert les yeux [...] Avec le groupe de joueurs que nous avons, on ne reste pas au sol longtemps.

Son coéquipier Gary Trent fils a fait écho à ses propos. Selon lui, les Raptors résistent à la tempête chaque fois qu'ils connaissent un passage à vide ou qu'ils rencontrent de l'adversité, et ce, malgré leur peu d'expérience.

Évidemment, les Raptors devront l'emporter jeudi à Toronto avant de songer à pouvoir gagner la série. En retard 2-3, ils feront encore face à l'élimination et c'est ce que Nick Nurse s'est empressé de rappeler aux journalistes.

On s'est mis dans le trou dans lequel nous sommes et nous y sommes encore, mais pour moi, comme je l'ai dit lorsque c'était 0-3, il nous faut aller chercher une [victoire]. Et comme de fait, il nous en faut encore une autre , a-t-il souligné.

Cent quarante-trois équipes dans l'histoire de la NBA ont tiré de l'arrière 0-3 en séries éliminatoires avant cette année. Aucune d'entre elles n'a réussi à remonter la pente pour l'emporter et seulement trois équipes ont su forcer la tenue d'un septième et ultime match. Les Raptors s'inscriraient donc déjà dans l'histoire avec une victoire lors du sixième match jeudi.

Les Raptors doutent qu'ils puissent miser sur leur meneur de jeu principal, Fred VanVleet, qui a raté le match no 5 en raison d'une blessure à la hanche gauche.

Quant à Scottie Barnes, qui a subi une entorse à la cheville lors du premier match de la série, mais qui est revenu au jeu depuis, il a dit ne plus se sentir gêné par celle-ci. Je ressens un peu de douleur de temps en temps, mais je vais bien , a-t-il indiqué, précisant qu'il se prête à un régime régulier de traitements pour revenir au sommet de sa forme.

Barnes, nommé recrue par excellence de la dernière saison dans la NBA, a disputé 41 minutes de jeu lundi et inscrit 12 points, 8 rebonds et 4 aides. Il a aussi été fort efficace en défense.

Le sixième match de la série entre les Raptors et les 76ers débutera à 19 h jeudi à l'aréna Banque Scotia de Toronto.