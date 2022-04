Connor McDavid accroît son emprise sur le trophée Art-Ross

Connor McDavid a marqué 4 points, dont son 44e but, dans la victoire des Oilers d'Edmonton 5 à 1 sur les Penguins de Pittsburgh.

Les Oilers d'Edmonton ont remporté une 47e victoire cette saison.

Connor McDavid a marqué le 44e but de sa saison à 9:13 de la troisième période, en avantage numérique, pour donner l'avance aux Oilers 4 à 1.

Il a connu sa 22e soirée de 4 points dans la LNH et a porté son total de points à 122 cette saison, un sommet au travers de la ligue. Son plus proche poursuivant, Jonathan Huberdeau, a été blanchi de la feuille de pointage dans une défaite de 4-2 des Panthers de la Floride sur les Bruins de Boston et est demeuré à 115 points.

Evan Bouchard (12e), Evander Kane (22e, son 6e en 4 matchs), Zach Hyman (26) en avantage numérique, Zack Kassian (6) pont marqué les autres buts des Oilers, qui ont un dossier de 17-4-2 à leurs 23 dernières sorties.

Mike Smith a stoppé 33 tirs pour obtenir une neuvième victoire d'affilée.

La réplique des Penguins est venue de Jeff Carter (19e), en 2e période.

Casey DeSmith a réalisé 37 arrêts pour les Penguins, qui ont dû se débrouiller sans les services du gardien Tristan Jarry pour un cinquième match de suite.

Pittsburgh a subi un 25e revers cette saison, un premier à domicile contre les Oilers d'Edmonton depuis 2006.

Les Sénateurs triment contre les Devils

Les Sénateurs d'Ottawa ont eu besoin de la prolongation pour venir à bout des Devils du New Jersey.

Drake Batherson a marqué son 2e but de la soirée (17e) en prolongation pour donner la victoire aux Sénateurs par la marque 5-4, mardi. Il avait marqué son premier au tout début de la 2e période.

Drake Batherson a marqué deux fois contre les Devils. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

C'était la quatrième victoire d'affilée des Sénateurs.

Tim Stützle a aussi marqué deux fois (21e et 22e), dont un premier but en infériorité numérique en carrière. Thomas Chabot a été l'autre marqueur des Sénateurs (7e).

Brady Tkachuk a obtenu trois passes et Anton Forsberg a fait 37 arrêts.

Nolan Foote a marqué deux fois pour les Devils (1er et 2e), vaincus une quatrième fois d'affilée.

Pavel Zacha (15e) et Yegor Sharangovich (24e) ont aussi marqué dans une cause perdante.

À son premier départ depuis la mi-janvier, Mackenzie Blackwood a stoppé 29 tirs.