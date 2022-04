Un autre entraîneur suspendu dans la NWSL

L'entraîneur et directeur général du Dash de Houston, James Clarkson, a été suspendu par l'équipe, mardi, en réaction aux résultats préliminaires d'une enquête menée par la NWSL et l'Association des joueuses lancée l'année dernière afin de revoir les plaintes, passées et actuelles, de discrimination, de harcèlement et d'abus.