Auston Matthews marque son 60e but de la saison

Auston Matthews a marqué le 60e but de sa saison dans une victoire des Maple Leafs de Toronto 3 à 0 sur les Red Wings de Détroit.

Auston Matthews a d'abord marqué son 59e but à 15:48 (Spezza, Blackwell) de la deuxième période pour donner les devants à son équipe 1 à 0.

Puis, il a atteint le plateau des 60 buts en marquant son 60e en avantage numérique en troisième période (Nylander, Rielly), à 5:49 pour donner une avance de 3 à 0 aux Maple Leafs.

Son coéquipier John Tavarez avait auparavant marqué pour doubler la marque des siens, à 4:03 (Nylander, Lyubushkin).

La gardien Jack Campbell a obtenu le jeu blanc, arrêtant les 20 tirs dirigés contre lui. ­

Matthews parmi les favoris pour le Hart

Auston Matthews mène la LNH pour les buts, Connor McDavid a le plus de points et Igor Shesterkin est le meilleur gardien de but de la ligue. Ils sont les favoris pour remporter le trophée Hart.

Auston Matthews Photo : Reuters / Jerome Miron

Mais le bassin de candidats comprend également Johnny Gaudreau, Leon Draisaitl, Jonathan Huberdeau et Roman Josi, entre autres.

Je pense que c'est probablement la course pour le Hart la plus difficile à prédire depuis des années, a expliqué l'ancien joueur et entraîneur de la LNH Rick Tocchet. Je peux plaider en faveur de plusieurs gars.

Les bulletins de vote sont attendus lundi soir. Cinq joueurs peuvent être inscrits au scrutin.